2Drots интересуются Гайнуллиным из Lit Energy и Писарским из СКА
2Drots хотят подписать Гайнуллина и Писарского.
2Drots интересуются полузащитником Ренатом Гайнуллиным из Lit Energy и нападающим СКА Владимиром Писарским.
Ранее стало известно, что «дроты» договорились о трансфере Мазура из «БроукБойз»
Писарский провел в СКА 5 матчей и забил 5 голов. У Гайнуллина 37 матчей за Lit Energy, в WINLINE Кубке Лиги-2025 он забил трижды.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал «Некласико»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости