2Drots интересуются Гайнуллиным из Lit Energy и Писарским из СКА

2Drots хотят подписать Гайнуллина и Писарского.

2Drots интересуются полузащитником Ренатом Гайнуллиным из Lit Energy и нападающим СКА Владимиром Писарским.

Ранее стало известно, что «дроты» договорились о трансфере Мазура из «БроукБойз»

Писарский провел в СКА 5 матчей и забил 5 голов. У Гайнуллина 37 матчей за Lit Energy, в WINLINE Кубке Лиги-2025 он забил трижды.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал «Некласико»
