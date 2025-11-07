  • Спортс
«Клубы РПЛ неприбыльные, они все убыточные. Как бизнес-модель их нельзя рассматривать. Но мы готовы помочь родному клубу». Семенов о возможной покупке акций ФК «Урал»

Андрей Семенов: клубы РПЛ неприбыльные, они все убыточные.

Владелец медиафутбольного «СиндЕката» Андрей Семенов объяснил, почему рассматривает приобретение акций ФК «Урал».

Ранее власти Свердловской области приняли решение продать 50% акций футбольного клуба «Урал».

– Вы говорили, что можете купить 50% акций ФК «Урал». Какой проект для вас будет главным: «СиндЕкат» или «Урал»?

– Я не говорил, что могу купить. Я сказал, что это интересно. Сам ФК «Урал» не продается. Покупая часть акций, ты покупаешь обязательства по финансированию клуба.

Клубы РПЛ неприбыльные, они все убыточные. Как бизнес-модель их нельзя рассматривать. Но помочь родному клубу мы всегда готовы. У нас есть наработанные идеи, как помочь, как привлечь спонсоров, в том числе за счет медиафутбола. Мы делаем одно общее дело – развиваем футбол на Урале, – сказал президент «СиндЕката» в интервью корреспонденту Спортса’’ Михаилу Полынцову.

«СиндЕкат» – медиакоманда из Екатеринбурга, участвующая в WINLINE Медиалиге. Клуб занял четвертое место в шестом сезоне МФЛ и второе место в Кубке Лиги в дебютный год участия.

За клуб выступают среди прочих экс-игроки «Урала» Артем Фидлер, Вячеслав Подберезкин, Дмитрий Ефремов, Дмитрий Арапов, Артем Юсупов, Анатолий Герк и другие.

Президент «СиндЕката» Андрей Семенов – екатеринбургский бизнесмен, член попечительского совета «Урала».

Опубликовал: Никита Внучков
