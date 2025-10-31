«У Сафонова в Париже в Nike не было бутс с железными шипами. Я уже думал отправить ему, но Мотя нашел. Если бы понадобилось, я бы доставил». Спиряков о работе с вратарями

Евгений Спиряков: если бы Сафонову понадобились бутсы в Париже, я бы доставил.

Основатель бренда Spire Евгений Спиряков назвал главные преимущества своего бренда при работе с вратарями.

«Главное преимущество Jogel в том, что они платят. Деньги не великие, но они есть. Их возможности куда выше наших. У меня нет денег, которые удивят вратаря в РПЛ. И большого смысла в этом нет, даже если я гонораром заманю еще четырех топ-вратарей, это ничего не изменит глобально. Деньги я бы лучше потратил на активацию – снял бы охрененный промо-ролик.

Зато голкиперы Spire получают топовое обслуживание – это наше главное преимущество.

Если в воскресенье в восемь утра Вадик Ульянов из «Ахмата » срочно попросит перчатки, я это решу.

Я заметил, что у Адамова бутсы и перчатки разного цвета. В таких случаях мы часто предлагаем амбассадорам сделать цвета, даже если у нас нет такого цвета в линейке. По просьбе клиента мы можем поменять в перчатках все, кроме латекса. Он такой же, как в магазине.

Сафонов выяснил, что в Париже в самом большом Nike нет бутс с железными шипами (в России покупал их в моем магазине). Уже думал отправить ему, но Мотя нашел. Но если бы понадобилось, я бы все доставил.

Но так делают не все бренды. В середине 10-х Adidas позвали на съемку Квинси Промеса . Ему тупо скинули геолокацию в Сокольниках: он приехал к шлагбауму и не знал, куда дальше. В тот момент он был одной из главных звезд в РПЛ – сложно представить, чтобы Spire отнеслись так к клиенту. Мы бы полностью сопровождали его – или, как минимум, встретили у шлагбаума», – сказал основатель бренда Spire, экс-голкипер «Амкала ».

Почему Акинфеев никогда не сыграет в перчатках Сафонова? Тонкости экипировки топ-вратарей