  Дмитрий Кортава: «Бывают блевотные безголевые матчи, поэтому придумали правило: при счете 0:0 очки не начисляются. Но его еще нужно доработать»
Дмитрий Кортава: «Бывают блевотные безголевые матчи, поэтому придумали правило: при счете 0:0 очки не начисляются. Но его еще нужно доработать»

Технический директор WINLINE Медиалиги Дмитрий Кортава заявил, что прорабатывается правило для сокращения количества безголевых матчей в лиге.

– В этом году вы говорили о правиле: при счете 0:0 очки не начисляются, а при разнице в три гола добавляется одно очко. Однако его нигде не использовали. Почему так произошло?

– Не всегда удается сразу довести правило до ума. Бывают блевотные 0:0, но случаются и яркие безголевые матчи. Надо доработать правило. У правила есть как плюсы, так и минусы.

– Это одно из немногих правил, которое зашло аудитории, судя по отклику. Другие правила даже не обсуждались.

– 0:0 – это плохо, надо что-то с этим делать. Нужны нововведения. Дело не в результативности, а в том, что медиафутбол должен отличаться от футбола. Часто зрители приходят и видят обычную игру. Нам нужно придумывать отличия. Понятно, что в разумных пределах. Два мяча на поле не будет.

– Когда ждать нововведения?

– Сядем и подумаем. Если появится адекватная идея, то попробуем. Возможно, на Суперкубке или на матче сборной Медиалиги.

– Буллиты перед матчем – это адекватная идея?

– Для меня – да, нужно попробовать и поиграть с этим правилом хотя бы один турнир. Понять, как это смотрится, ведь матчи бывают разными. В некоторых важен результат, и поэтому буллиты добавляют интерес. Мы это предлагаем, потому что буллиты – это наша фишка, которая может работать постоянно. Сегодня пришли люди, а красный мяч на поле не появился. А это фишка Медиалиги. Плохо, что многие этого не увидели, – сказал технический директор Медиалиги.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал 13TEAM
правила
