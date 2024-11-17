«Динамо» реализовало около 20 тысяч билетов на матч против «Амкала».

«На матч «Динамо» – «Амкал» реализовано около 20 000 билетов. При этом продажи активно идут и сегодня, непосредственно перед игрой. У болельщиков еще есть возможность успеть с покупкой билета», – сообщили в пресс-службе «Динамо».

Посещаемость прошлого матча между клубами на «ВТБ Арене » составила 15 051 человек.

Вместимость «ВТБ Арены» – 25 716 зрителей.

Winline сквозь вселенные – шоу-матч «Динамо» – «Амкал» пройдет на «ВТБ Арене» 17 ноября, начало – в 17:00.

Перед матчем выступят рэпер OG Buda и музыкальная группа Cream Soda .

За бело-голубых сыграют российский актер Павел Деревянко и фигуристка Евгения Медведева. В составе «Амкала» выйдет экс-звезда клуба Прокоп .

Перед матчем пройдет автограф-сессия с участием Дмитрия Скопинцева , президента «Амкала » Германа Эль Класико и медиафутболистов братьев Крапивниковых.

«Динамо» в третий раз сыграет с медиафутбольной командой. В 2022 году динамовцы разгромили «Амкал» (5:0), а в 2023-м победили 2Drots (2:1).

Сравнения с квадроберами, Медведева на поле, 17 тысяч билетов продано. Главное вокруг «Динамо» – «Амкал»