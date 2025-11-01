1

2Drots не сыграют с «Акроном»: «Наш состав не готов для такой игры»

Ассистент главного тренера 2Drots Шамиль Курбанов сказал, что 2Drots не сыграют с «Акроном»

«С «Акроном» игры не будет. Мы не сыграем с ними, так как наш состав не готов для такой игры. Если играть такой матч, то нужен боевой и сбалансированный состав. У нас такой возможности сейчас нет», – заявил ассистент главного тренера 2Drots.

Ранее генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев принял вызов 2Drots и заявил, что «Акрон» готов сыграть с медиаклубом в паузу на матчи сборных.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: твич-канал Шамиля Курбанова
