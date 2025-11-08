0

Rocket Team Мозгова сыграет с командой Тимати, Hoops – против Funny Dance x Niletto в Media Basket

Расписание 13-го игрового дня Лига Ставок Media Basket.

Лига Ставок Media Basket, Gameday 13

8 ноября, суббота

Lugang Team (команда Гуфа) – Favela Basket. Начало – в 16:00.

UNDERGROUND BIZNE$ – Funny Dance x Niletto. Начало – в 17:00.

Rocket Team (команда Тимофея Мозгова) – Flava (команда Тимати). Начало – в 18:00.

Funny Dance x Niletto – Hoops. Начало – в 18:45.

БК «10» (команда Medium Quality) – UNDERGROUND BIZNE$. Начало – в 20:00.

AUF – Rocket Team (команда Тимофея Мозгова). Начало – в 21:00.

«Качает Россия» – БК «10» (команда Medium Quality). Начало – в 21:45.

Матчи пройдут в Москве в «Международном центре бокса».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Лига Ставок Media Basket – первая лига в России по медийному баскетболу. Команды играют в формате 3x3 на два кольца с четырехочковыми бросками. Среди президентов команд рэперы Гуф, Тимати, Obladaet, Элджей и Макан, певица Анна Седакова, экс-игрок НБА и президент РФБ Андрей Кириленко.

На паркете регулярно появляются звезды шоу-бизнеса и баскетбола – например, экс-игрок «Кливленда» Тимофей Мозгов, шоумен Сергей Мезенцев. Media Basket проводит два сезона за год – весной и осенью. Финал пятого сезона прошел на ЦСКА Арене и собрал больше 10 тысяч зрителей.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Лига Ставок Media Basket
