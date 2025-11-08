Rocket Team Мозгова сыграет с командой Тимати, Hoops – против Funny Dance x Niletto в Media Basket
Лига Ставок Media Basket, Gameday 13
8 ноября, суббота
Lugang Team (команда Гуфа) – Favela Basket. Начало – в 16:00.
UNDERGROUND BIZNE$ – Funny Dance x Niletto. Начало – в 17:00.
Rocket Team (команда Тимофея Мозгова) – Flava (команда Тимати). Начало – в 18:00.
Funny Dance x Niletto – Hoops. Начало – в 18:45.
БК «10» (команда Medium Quality) – UNDERGROUND BIZNE$. Начало – в 20:00.
AUF – Rocket Team (команда Тимофея Мозгова). Начало – в 21:00.
«Качает Россия» – БК «10» (команда Medium Quality). Начало – в 21:45.
Матчи пройдут в Москве в «Международном центре бокса».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Лига Ставок Media Basket – первая лига в России по медийному баскетболу. Команды играют в формате 3x3 на два кольца с четырехочковыми бросками. Среди президентов команд рэперы Гуф, Тимати, Obladaet, Элджей и Макан, певица Анна Седакова, экс-игрок НБА и президент РФБ Андрей Кириленко.
На паркете регулярно появляются звезды шоу-бизнеса и баскетбола – например, экс-игрок «Кливленда» Тимофей Мозгов, шоумен Сергей Мезенцев. Media Basket проводит два сезона за год – весной и осенью. Финал пятого сезона прошел на ЦСКА Арене и собрал больше 10 тысяч зрителей.