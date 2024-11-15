«Динамо» сравнило «Амкал» с квадробером, выложив видео с ребенком на поводке в костюме кота

«Динамо» выложило видео, где сравнило «Амкал» с квадробером.

«Динамо» опубликовало видео, в котором «Амкал» представлен ребенком на поводке в костюме кота.

Ранее экс-вратарь «Динамо» Андрей Сметанин назвал игроков «Амкала» «какими-то квадроберами». Ему ответил капитан «Амкала» Андрей Сибскана , назвав Сметанина ######## [чудаком].

Winline сквозь вселенные – шоу-матч «Динамо» – «Амкал» пройдет на «ВТБ Арене » 17 ноября, начало – в 17:00.

Перед матчем выступят рэпер OG Buda и музыкальная группа Cream Soda .

За бело-голубых сыграют российский актер Павел Деревянко и фигуристка Евгения Медведева. В составе «Амкала» выйдет экс-звезда клуба Прокоп .

Перед матчем пройдет автограф-сессия с участием Дмитрия Скопинцева и президента «Амкала » Германа Эль Класико .

«Динамо » в третий раз сыграет с медиафутбольной командой. В 2022 году динамовцы разгромили «Амкал» (5:0), а в 2023-м победили 2Drots (2:1).

Видео: tiktok.com/@fcdynamo