Имай о ФК «10»: «Кричали про обещания дать письку в рот и #######, но в ответной игре образ плохиша был разбит»

Имай: ФК «10» обещали дать письку в рот, но образ плохиша был разбит.

Капитан «Амкала » Руслан Имаев высказался о поведении игроков ФК «10» после победы в WINLINE Кубке Лиги-2025.

«Смотрю, после финала многие игроки «Десятки » настолько оторвались от земли, что чуть ли не каждый в интервью возводит себя в ранг лучшего игрока финала, года. Обесценивая труд того, кто им принес этот титул – их вратаря.

В период МФЛ-6 вы пытались быть плохишами, кричали про обещания дать писькой в рот и ####### в ответной встрече, но в ответной игре образ плохиша был разбит. Вы решили стать скромными ремесленниками, которые молятся, не матерятся, трудятся день и ночь во благо общего результата.

Теперь видимо настал образ эгоцентриков…

Раз уж твои одноклубники не сочли нужным тебя отметить, то это сделаю я. Ты не убегал с поля перед буллитами в конце игры с дрожащими коленями, не хвалился своей отличной игрой, а на деле доказал, что являешься лидером команды, который в самый сложный и важный момент финала взял ответственность на себя.

Помазан, ты лучший игрок финала, знай это. Надеюсь, мы сыграем в финале с лучшей версией «Десятки». Желаю подойти к финалу без травм. Увидимся в финале…», – написал капитан и защитник «Амкала».

ФК «10» сыграет с «Амкалом» в Суперкубке МФЛ.