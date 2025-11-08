Мазур может перейти в 2Drots. Егоров заявил, что переговоров не было

Илья Мазуров дал согласие на переход в 2Drots.

Нападающий «БроукБойз » Илья Мазуров дал свое согласие на переход в 2Drots в качестве свободного агента.

«Друзья, по трансферу Мазура – я ничего не знаю. Ни одна из сторон мне ничего не писала. Поэтому и комментировать ничего не могу. У каждого свой путь. Как у игроков, так и у клуба», – написал президент «БроукБойз ».