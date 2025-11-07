1

Экс-судья РПЛ Сиденков стал лучшим в рейтинге арбитров Кубка Медиалиги

Иван Сиденков лучший арбитр Кубка Лиги.

Экс-арбитр РПЛ Иван Сиденков стал лучшим в рейтинге арбитров WINLINE Кубка Лиги.

Сиденков отработал 8 матчей Кубка Лиги со средним рейтингом за матч – 9. Арбитр обслуживал финал турнира между ФК «10» и «СиндЕкатом» (0:0, 3:1 Б) и получил за свою работу 10 баллов.

Выше Сиденкова расположился глава судейского корпуса и судейского комитета МФЛ Юрий Апонасенко, но он отработал только один матч. 

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: VARVARы
logoСиндЕкат
logoWinline Кубок Медиалиги
Юрий Апонасенко
Иван Сиденков
logoФК 10
logoWinline Медиалига
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Главные новости
Хавбек 2Drots Самсон покинул команду
26 минут назад
«Клубы РПЛ неприбыльные, все убыточные. Как бизнес-модель их нельзя рассматривать. Но мы готовы помочь родному клубу». Семенов о возможной покупке акций ФК «Урал»
сегодня, 12:10
Отар Кушанашвили: «Как я мог не влюбиться в футбол, когда это была возможность потереться о папину небритую щеку. Они с друганами так ####### чачу, к ужасу министра спорта Дегтярева. И никто не дрался»
сегодня, 10:15
Константин Генич: «Медиалига организует турнир, подобный Кингс Лиге Пике. «Матч ТВ» уже получил приглашение»
сегодня, 09:06
Кушанашвили зарабатывал 500 тысяч рублей в месяц в «Родине Медиа»
вчера, 19:15
«Договорняки? В Медиалиге такого не будет». Данилин о ставках в МФЛ
вчера, 18:57
«Ивахнов – чистый амкаловец. Молодой, но скуфоватый». Егоров о форварде «Амкала»
вчера, 16:14
Прокоп о «Хихантес»: «Не понимаю, почему меня не выпускают в определенных моментах. Полного доверия не чувствую»
вчера, 15:28
Кушанашвили о Медиалиге: «Первая же встреча. Егоров – Текиле: «Иди ты на ###!» Думаю: «Я попал домой, #####!»
вчера, 12:45
Кушанашвили об инциденте на Евро-2004: «В суде сказали: «Видел оба матча сборной России. Вы единственный из России, кто бегал!»
вчера, 11:09
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер ФК «10» Лактионов получил предложение из чемпионата Южной Кореи
вчера, 13:16
Максим Данилин: «Десятке» по силам побить все рекорды и пройти как можно дальше в Кубке России»
3 ноября, 20:56
ФК «10» Мусагалиева дебютирует в Кубке России в следующем сезоне
3 ноября, 19:45
2Drots не сыграют с «Акроном»: «Наш состав не готов для такой игры»
1 ноября, 15:44
«У Сафонова в Париже в Nike не было бутс с железными шипами. Я уже думал отправить ему, но Мотя нашел. Если бы понадобилось, я бы доставил». Спиряков о работе с вратарями
31 октября, 19:24
Стогниенко позвал на финал Кубка Медиалиги: «Вася Маврин сказал, что обязательно нужно поболеть за «СиндЕкат»
29 октября, 20:57Видео
ФК «10» или «СиндЕкат» сыграют в следующем розыгрыше Кубка России
29 октября, 17:58
Кузнецов о своем будущем: «Рассматриваю клубы, которые будут претендовать на повышение в классе»
28 октября, 19:15
Николай Осипов: «Пока я в Медиалиге – ставок не будет»
26 октября, 17:40
«Ямаль должен быть наказан за свое отношение к футболу. Сегодня мы поймем: корона у него на голове или макаронины?» Егоров о класико
26 октября, 13:38