Экс-судья РПЛ Сиденков стал лучшим в рейтинге арбитров Кубка Медиалиги

Иван Сиденков лучший арбитр Кубка Лиги.

Экс-арбитр РПЛ Иван Сиденков стал лучшим в рейтинге арбитров WINLINE Кубка Лиги.

Сиденков отработал 8 матчей Кубка Лиги со средним рейтингом за матч – 9. Арбитр обслуживал финал турнира между ФК «10» и «СиндЕкатом » (0:0, 3:1 Б) и получил за свою работу 10 баллов.

Выше Сиденкова расположился глава судейского корпуса и судейского комитета МФЛ Юрий Апонасенко, но он отработал только один матч.