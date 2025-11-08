Вульф мог вернуться в «Десятку» после ухода из «Титана», но перешел в 2Drots. Хавбек выступал за ФК «10» в в третьем и четвертом сезонах Медиалиги
Вульф: у меня была возможность вместо 2Drots перейти в ФК «10».
Экс-хавбек 2Drots Александр Вульфов рассказал, что мог перейти вместо 2Drots в ФК «10».
«У меня была возможность вместо 2Drots перейти в ФК «10». «Десятке» нужен был опорник, и они искали его. Но они не знали, что я ухожу из «Титана» и я сразу же перешел в 2Drots», – заявил экс-хавбек 2D.
Напомним, Вульф покинул 2Drots.
Ранее хавбек выступал за «Десятку» в третьем и четвертом сезонах WINLINE Медиалиги.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Альтерона»
