  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Вульф мог вернуться в «Десятку» после ухода из «Титана», но перешел в 2Drots. Хавбек выступал за ФК «10» в в третьем и четвертом сезонах Медиалиги
0

Вульф мог вернуться в «Десятку» после ухода из «Титана», но перешел в 2Drots. Хавбек выступал за ФК «10» в в третьем и четвертом сезонах Медиалиги

Вульф: у меня была возможность вместо 2Drots перейти в ФК «10».

Экс-хавбек 2Drots Александр Вульфов рассказал, что мог перейти вместо 2Drots в ФК «10».

«У меня была возможность вместо 2Drots перейти в ФК «10». «Десятке» нужен был опорник, и они искали его. Но они не знали, что я ухожу из «Титана» и я сразу же перешел в 2Drots», – заявил экс-хавбек 2D.

Напомним, Вульф покинул 2Drots.

Ранее хавбек выступал за «Десятку» в третьем и четвертом сезонах WINLINE Медиалиги.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Альтерона»
logoФК 10
logoЛФК «Титан»
logoWinline Медиалига
logo«Вульф» Александр Вульфов
logo2Drots
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Главные новости
Rocket Team Мозгова сыграет с командой Тимати, Hoops – против Funny Dance x Niletto в Media Basket
сегодня, 08:29
Дмитрий Кортава: «Бывают блевотные безголевые матчи, поэтому придумали правило: при счете 0:0 очки не начисляются. Но его еще нужно доработать»
вчера, 19:05
Хавбек 2Drots Самсон покинул команду
вчера, 14:34
Экс-судья РПЛ Сиденков стал лучшим в рейтинге арбитров Кубка Медиалиги
вчера, 13:37
«Клубы РПЛ неприбыльные, все убыточные. Как бизнес-модель их нельзя рассматривать. Но мы готовы помочь родному клубу». Семенов о возможной покупке акций ФК «Урал»
вчера, 12:10
Отар Кушанашвили: «Как я мог не влюбиться в футбол, когда это была возможность потереться о папину небритую щеку. Они с друганами так ####### чачу, к ужасу министра спорта Дегтярева. И никто не дрался»
вчера, 10:15
Константин Генич: «Медиалига организует турнир, подобный Кингс Лиге Пике. «Матч ТВ» уже получил приглашение»
вчера, 09:06
Кушанашвили зарабатывал 500 тысяч рублей в месяц в «Родине Медиа»
6 ноября, 19:15
«Договорняки? В Медиалиге такого не будет». Данилин о ставках в МФЛ
6 ноября, 18:57
«Ивахнов – чистый амкаловец. Молодой, но скуфоватый». Егоров о форварде «Амкала»
6 ноября, 16:14
Ко всем новостям
Последние новости
Мусагалиев о Галицком: «Он из тех людей, которые не спорят на свою команду. Никогда не слышал, чтобы он делал прогнозы перед матчами «Краснодара»
вчера, 15:14
Тренер ФК «10» Лактионов получил предложение из чемпионата Южной Кореи
6 ноября, 13:16
Максим Данилин: «Десятке» по силам побить все рекорды и пройти как можно дальше в Кубке России»
3 ноября, 20:56
ФК «10» Мусагалиева дебютирует в Кубке России в следующем сезоне
3 ноября, 19:45
2Drots не сыграют с «Акроном»: «Наш состав не готов для такой игры»
1 ноября, 15:44
«У Сафонова в Париже в Nike не было бутс с железными шипами. Я уже думал отправить ему, но Мотя нашел. Если бы понадобилось, я бы доставил». Спиряков о работе с вратарями
31 октября, 19:24
Стогниенко позвал на финал Кубка Медиалиги: «Вася Маврин сказал, что обязательно нужно поболеть за «СиндЕкат»
29 октября, 20:57Видео
ФК «10» или «СиндЕкат» сыграют в следующем розыгрыше Кубка России
29 октября, 17:58
Кузнецов о своем будущем: «Рассматриваю клубы, которые будут претендовать на повышение в классе»
28 октября, 19:15
Николай Осипов: «Пока я в Медиалиге – ставок не будет»
26 октября, 17:40