Вульф мог вернуться в «Десятку» после ухода из «Титана», но перешел в 2Drots. Хавбек выступал за ФК «10» в в третьем и четвертом сезонах Медиалиги

Вульф: у меня была возможность вместо 2Drots перейти в ФК «10».

«У меня была возможность вместо 2Drots перейти в ФК «10». «Десятке » нужен был опорник, и они искали его. Но они не знали, что я ухожу из «Титана » и я сразу же перешел в 2Drots», – заявил экс-хавбек 2D.

Напомним, Вульф покинул 2Drots.

Ранее хавбек выступал за «Десятку» в третьем и четвертом сезонах WINLINE Медиалиги .