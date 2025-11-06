0

«Ивахнов – чистый амкаловец. Молодой, но скуфоватый». Егоров о форварде «Амкала»

Дмитрий Егоров: Ивахнов – чистый амкаловец.

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался о переходе Матвея Ивахнова в «Амкал».

В медиафутболе форвард играл за «Амкал» в 2020 году. Также Ивахнов выступал за 2Drots в первом сезоне WINLINE Медиалиги.

«Я не понимаю, почему Мотю причисляют к 2Drots. Матвей намного больше матчей сыграл за «Амкал», участвовал в голевых атаках, тусовался с Германом постоянно. Мотя – чистый амкаловец по всем повадкам и отношению к жизни. Он вообще 2D не подходит. Мотя такой – молодой, но скуфоватый», – сказал президент «Броуков».

Ивахнов перешел в «Амкал» на ближайшие два месяца для поддержания формы. Форвард сыграет в Суперкубке Медиалиги 22-23 ноября. После он продолжит карьеру в профессиональном футболе.

Последним клубом форварда был «Муром» из Второй Лиги. Ранее он выступал за «Факел», «Текстильщик», «Сокол» и другие команды. На счету нападающего 12 матчей в РПЛ.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
