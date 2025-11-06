0

Кушанашвили зарабатывал 500 тысяч рублей в месяц в «Родине Медиа»

Отар Кушанашвили: жалею, что не попросил миллион.

Шоумен и бывший медиадиректор «Родины Медиа» Отар Кушанашвили рассказал о зарплате в медиафутбольном клубе.

«Сколько зарабатывал в «Родине Медиа»? 500 тысяч рублей в месяц. Надо было брать миллион. Жалею, что не попросил миллион. Ломакин [владелец «Родины» и «Родины Медиа» – Спортс’‘] совершенно безымянным игрокам в «Родине» платил деньги, но они не могли никого обыграть.

Жалею, что у Ломакина так мало денег брал. Но, может быть, он давал мне миллион, а до меня доходили 500 тысяч», – рассказал Кушанашвили.

В марте 2025-го «Родина Медиа» прекратила существование.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: ютуб-канал «Федос»
