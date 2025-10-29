ФК «10» или «СиндЕкат» сыграет в следующем розыгрыше Кубка России

Победитель WINLINE Кубка Лиги сыграет в следующем розыгрыше FONBET Кубка России.

Об этом Спортсу’’ сообщил президент Медиалиги Николай Осипов.

В финале турнира сыграют ФК «10» комика Азмата Мусагалиева и екатеринбургская команда «СиндЕкат ». Решающий матч пройдет 3 ноября в Краснодаре на стадионе академии «Краснодара».

Прошлогоднего победителя Кубка Лиги «Амкал » также приглашали в Кубок России . Клуб дошел до четвертой стадии Пути регионов.

Медиафутбольные клубы играют в Кубке России с 2022-го.