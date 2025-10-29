ФК «10» или «СиндЕкат» сыграет в следующем розыгрыше Кубка России
Победитель WINLINE Кубка Лиги сыграет в следующем розыгрыше FONBET Кубка России.
Об этом Спортсу’’ сообщил президент Медиалиги Николай Осипов.
В финале турнира сыграют ФК «10» комика Азмата Мусагалиева и екатеринбургская команда «СиндЕкат». Решающий матч пройдет 3 ноября в Краснодаре на стадионе академии «Краснодара».
Прошлогоднего победителя Кубка Лиги «Амкал» также приглашали в Кубок России. Клуб дошел до четвертой стадии Пути регионов.
Медиафутбольные клубы играют в Кубке России с 2022-го.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
