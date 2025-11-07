Константин Генич: «Медиалига организует турнир, подобный Кингс Лиге Пике. «Матч ТВ» уже получил приглашение»

Константин Генич: Медиалига этой зимой организует турнир в формате Кингс Лиги.

Президент ФК «Матч ТВ» Константин Генич рассказал о планах WINLINE Медиалиги организовать этой зимой турнир, подобный Кингс Лиге Жерара Пике.

«Сложно сравнивать нашу Медиалигу с Кингс Лигой Жерара Пике. Совершенно разный подход. Одно дело играть в закрытом помещении, с определенными правилами, в усеченном формате. Другое дело, когда играют на свежем воздухе, с неограниченным количеством замен, 11 на 11.

Кстати, насколько я слышал, этой зимой наша Медиалига попробует организовать турнир, подобный Кингс Лиге: 7 на 7, с 20-минутными таймами, со всеми фишками, которые там есть.

Не знаю, сколько команд будет участвовать, но «Матч ТВ» уже получил приглашение. Если получится, мы с удовольствием сыграем», – сказал комментатор и президент ФК «Матч ТВ ».

Ранее спортивный директор «Альфа-Банки» Алексей Гасилин сообщил , что российский турнир в формате Кингс Лиги стартует уже через месяц.

Кингс Лига – испанская футбольная медиалига, созданная экс-защитником «Барселоны» Жераром Пике. Формат матчей: 7 на 7, два тайма по 20 минут.

Среди участников – Икер Касильяс (1K), Серхио Агуэро («Куниспорт»), Ламин Ямаль («Ла Капиталь»), Марсело («Скалл») и другие.

В этом году в Кингс Лиге дебютировал российский футболист Прокоп.

