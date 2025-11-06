«Договорняки? В Медиалиге такого не будет». Данилин о ставках в МФЛ

Максим Данилин: ни разу не участвовал в договорных матчах, в МФЛ такого не будет.

Вингер ФК «10» Максим Данилин высказался о возможном появлении ставок в WINLINE Медиалиге.

«Ставки в медиафутболе? Думаю, людям это интересно. Слышал, что предлагали ввести небольшие суммы. Небольшие ставки, чтобы подогреть интерес, могут привлечь новых людей. Хорошо, но в меру.

Договорняки? Не знаю. Ни разу не участвовал в договорных матчах. В Медиалиге такого не будет», – сказал вингер «Десятки» в интервью корреспонденту Спортса’‘ Михаилу Полынцову.

Медиалигу убеждают разрешить ставки. Кто и зачем?