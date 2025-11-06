«Договорняки? В Медиалиге такого не будет». Данилин о ставках в МФЛ
Максим Данилин: ни разу не участвовал в договорных матчах, в МФЛ такого не будет.
Вингер ФК «10» Максим Данилин высказался о возможном появлении ставок в WINLINE Медиалиге.
«Ставки в медиафутболе? Думаю, людям это интересно. Слышал, что предлагали ввести небольшие суммы. Небольшие ставки, чтобы подогреть интерес, могут привлечь новых людей. Хорошо, но в меру.
Договорняки? Не знаю. Ни разу не участвовал в договорных матчах. В Медиалиге такого не будет», – сказал вингер «Десятки» в интервью корреспонденту Спортса’‘ Михаилу Полынцову.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
