Николай Осипов: «Пока я в Медиалиге – ставок не будет»

Николай Осипов заявил, что пока не намерен вводить ставки в МФЛ.

«Пока я в лиге – ставок не будет. Я руководствуюсь тем, что у нас сугубо имиджевый проект для нашего партнера. Если ситуация между лигой и WINLINE заставит нас выбирать между введением ставок и закрытием лиги, то мы сядем с командами и обсудим это. Но я не буду принимать такое решение собственноручно.

Меня останавливает не предубеждение против деятельности букмекеров, а опасения насчет порядочности игроков и участников комьюнити, которые могут заниматься грязью. Если мы поймем, что настоящий спорт продолжит жить без корыстного интереса и желания поставить на самого себя, то я не вижу в этом ничего плохого.

Пока что у меня нет решения по обеспечению прозрачности и легитимности. Хотелось бы избежать некрасивых историй, как, например, было с «Коломной», хотя это не мешает ставить на кубковые матчи с участием медиаклубов», – сказал президент WINLINE Медиалиги .