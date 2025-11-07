  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Отар Кушанашвили: «Как я мог не влюбиться в футбол, когда это была возможность потереться о папину небритую щеку. Они с друганами так ####### чачу, к ужасу министра спорта Дегтярева. И никто не дрался»
6

Отар Кушанашвили: «Как я мог не влюбиться в футбол, когда это была возможность потереться о папину небритую щеку. Они с друганами так ####### чачу, к ужасу министра спорта Дегтярева. И никто не дрался»

Отар Кушанашвили рассказал, как влюбился в футбол.

Шоумен и бывший медиадиректор «Родины Медиа» Отар Кушанашвили рассказал, как влюбился в футбол.

– Как ты влюбился в футбол?

– Каждые выходные мы ходили на матчи кутаисского «Торпедо». Их стадион находился в десяти шагах от дома. Надо было пройтись с папой. Он держал нас с братом за руки.

Как я мог не влюбиться в футбол, когда это была возможность потереться о папину небритую щечку. Он сидел с друганами, они выпивали чачу, к ужасу министра спорта Дегтярева. Там так ####### [пили] чачу. И никто не дрался. А тут пиво не разрешают пить.

Это было совмещение полезного с приятным. Это были папины дни. Мы с братом совмещали появившуюся любовь к футболу и посиделки с папой, прижавшись к нему.

– Твоя любимая история, связанная с футболом.

– Ночь, когда «Динамо» Тбилиси победило в Кубке Кубков. Папа зарыдал на наших глазах. А он для нас с братом был человеком сдержанным, немного жестковатым.

Я спрашивал отца: «Почему ты плачешь?» Он говорит: «Я ради этого жил. Теперь все плохое, что было в моей жизни, не имеет значения. Все плохое забыто, потому что моя команда победила».

Я получил урок трепетного отношения к футболу. Отношения к виду спорта как к нечто, объединяющему людей. Потом мы вышли на улицу: визги, вопли, рыдание людей. Эта ночь навсегда в памяти, – сказал шоумен и бывший медиадиректор «Родины Медиа».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал Федоса
logoОтар Кушанашвили
logoДинамо Тбилиси
logoРодина Медиа
logoWinline Медиалига
logoТорпедо Кутаиси
Михаил Дегтярев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кушанашвили зарабатывал 500 тысяч рублей в месяц в «Родине Медиа»
вчера, 19:15
Кушанашвили о Медиалиге: «Первая же встреча. Егоров – Текиле: «Иди ты на ###!» Думаю: «Я попал домой, #####!»
вчера, 12:45
Кушанашвили об инциденте на Евро-2004: «В суде сказали: «Видел оба матча сборной России. Вы единственный из России, кто бегал!»
вчера, 11:09
Главные новости
Константин Генич: «Медиалига организует турнир, подобный Кингс Лиге Пике. «Матч ТВ» уже получил приглашение»
сегодня, 09:06
Кушанашвили зарабатывал 500 тысяч рублей в месяц в «Родине Медиа»
вчера, 19:15
«Договорняки? В Медиалиге такого не будет». Данилин о ставках в МФЛ
вчера, 18:57
«Ивахнов – чистый амкаловец. Молодой, но скуфоватый». Егоров о форварде «Амкала»
вчера, 16:14
Прокоп о «Хихантес»: «Не понимаю, почему меня не выпускают в определенных моментах. Полного доверия не чувствую»
вчера, 15:28
Кушанашвили о Медиалиге: «Первая же встреча. Егоров – Текиле: «Иди ты на ###!» Думаю: «Я попал домой, #####!»
вчера, 12:45
Кушанашвили об инциденте на Евро-2004: «В суде сказали: «Видел оба матча сборной России. Вы единственный из России, кто бегал!»
вчера, 11:09
Защитник 2Drots Щерба покинул команду
вчера, 10:37
«Перед финалом Кубка-2025 я не планировал повторяться. Но меня заколебали: «Приготовил сигару?» Шера о праздновании с сигарой
вчера, 09:57
«Хихантес» Прокопа сыграет против «Райо де Барселоны» в испанской медиалиге
вчера, 09:09
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер ФК «10» Лактионов получил предложение из чемпионата Южной Кореи
вчера, 13:16
Максим Данилин: «Десятке» по силам побить все рекорды и пройти как можно дальше в Кубке России»
3 ноября, 20:56
ФК «10» Мусагалиева дебютирует в Кубке России в следующем сезоне
3 ноября, 19:45
2Drots не сыграют с «Акроном»: «Наш состав не готов для такой игры»
1 ноября, 15:44
«У Сафонова в Париже в Nike не было бутс с железными шипами. Я уже думал отправить ему, но Мотя нашел. Если бы понадобилось, я бы доставил». Спиряков о работе с вратарями
31 октября, 19:24
Стогниенко позвал на финал Кубка Медиалиги: «Вася Маврин сказал, что обязательно нужно поболеть за «СиндЕкат»
29 октября, 20:57Видео
ФК «10» или «СиндЕкат» сыграют в следующем розыгрыше Кубка России
29 октября, 17:58
Кузнецов о своем будущем: «Рассматриваю клубы, которые будут претендовать на повышение в классе»
28 октября, 19:15
Николай Осипов: «Пока я в Медиалиге – ставок не будет»
26 октября, 17:40
«Ямаль должен быть наказан за свое отношение к футболу. Сегодня мы поймем: корона у него на голове или макаронины?» Егоров о класико
26 октября, 13:38