Отар Кушанашвили: «Как я мог не влюбиться в футбол, когда это была возможность потереться о папину небритую щеку. Они с друганами так ####### чачу, к ужасу министра спорта Дегтярева. И никто не дрался»

Шоумен и бывший медиадиректор «Родины Медиа» Отар Кушанашвили рассказал, как влюбился в футбол.

– Как ты влюбился в футбол?

– Каждые выходные мы ходили на матчи кутаисского «Торпедо». Их стадион находился в десяти шагах от дома. Надо было пройтись с папой. Он держал нас с братом за руки.

Как я мог не влюбиться в футбол, когда это была возможность потереться о папину небритую щечку. Он сидел с друганами, они выпивали чачу, к ужасу министра спорта Дегтярева. Там так ####### [пили] чачу. И никто не дрался. А тут пиво не разрешают пить.

Это было совмещение полезного с приятным. Это были папины дни. Мы с братом совмещали появившуюся любовь к футболу и посиделки с папой, прижавшись к нему.

– Твоя любимая история, связанная с футболом.

– Ночь, когда «Динамо» Тбилиси победило в Кубке Кубков. Папа зарыдал на наших глазах. А он для нас с братом был человеком сдержанным, немного жестковатым.

Я спрашивал отца: «Почему ты плачешь?» Он говорит: «Я ради этого жил. Теперь все плохое, что было в моей жизни, не имеет значения. Все плохое забыто, потому что моя команда победила».

Я получил урок трепетного отношения к футболу. Отношения к виду спорта как к нечто, объединяющему людей. Потом мы вышли на улицу: визги, вопли, рыдание людей. Эта ночь навсегда в памяти, – сказал шоумен и бывший медиадиректор «Родины Медиа ».