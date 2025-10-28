Кузнецов о своем будущем: «Рассматриваю клубы, которые будут претендовать на повышение в классе»
Дмитрий Кузнецов заявил, что готов рассмотреть работу в профессиональном клубе.
«Я только закончил в «БроукБойз». Естественно, если будут предложения из профессионального футбола, то я готов рассмотреть, да. Приоритет – Москва, Московская область.
Работать с профессиональной командой интересно. Естественно, рассматриваю клубы, которые будут претендовать на повышение в классе. Потому что лучше играть и достигать каких-то целей, чем прозябать на десятых, на пятнадцатых местах, ничего не добиваясь. Это неинтересно просто», – сказал бывший тренер 2Drots и «БроукБойз».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Спорт-Экспресс»
