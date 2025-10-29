Стогниенко позвал на финал Кубка Медиалиги: «Вася Маврин сказал, что обязательно нужно поболеть за «СиндЕкат»
Владимир Стогниенко призвал прийти на финал WINLINE Кубка Лиги.
Комментатор записал видео на фоне картонной фигуры Луки Модрича.
«Всем привет! Вася Маврин (полузащитник «Амкала» – Спортс’‘) попросил нас с Лукой пригласить всех 3 ноября в 19 часов на финал Кубка Лиги.
Вася сказал, что обязательно нужно поболеть за «СиндЕкат». Мы с Лукой Васю уважаем, Вася – отличный парень.
Так что с удовольствием передаем вам просьбу. Приходите 3 ноября на финал Кубка Лиги и, конечно, болейте за «СиндЕкат».
В финале на стадионе академии «Краснодара» сыграют ФК «10» комика Азамата Мусагалиева и «СиндЕкат» из Екатеринбурга.
Ранее подобные приглашения записали комик Гарик Харламов, главный тренер сборной России Валерий Карпин и рэпер Джиган.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Василия Маврина
