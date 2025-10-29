Стогниенко позвал на финал Кубка Медиалиги: «Вася Маврин сказал, что обязательно нужно поболеть за «СиндЕкат»

Владимир Стогниенко призвал прийти на финал WINLINE Кубка Лиги.

Комментатор записал видео на фоне картонной фигуры Луки Модрича .

«Всем привет! Вася Маврин (полузащитник «Амкала» – Спортс’‘) попросил нас с Лукой пригласить всех 3 ноября в 19 часов на финал Кубка Лиги.

Вася сказал, что обязательно нужно поболеть за «СиндЕкат». Мы с Лукой Васю уважаем, Вася – отличный парень.

Так что с удовольствием передаем вам просьбу. Приходите 3 ноября на финал Кубка Лиги и, конечно, болейте за «СиндЕкат».

В финале на стадионе академии «Краснодара» сыграют ФК «10» комика Азамата Мусагалиева и «СиндЕкат » из Екатеринбурга.

Ранее подобные приглашения записали комик Гарик Харламов , главный тренер сборной России Валерий Карпин и рэпер Джиган .