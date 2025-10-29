  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Стогниенко позвал на финал Кубка Медиалиги: «Вася Маврин сказал, что обязательно нужно поболеть за «СиндЕкат»
Видео
1

Стогниенко позвал на финал Кубка Медиалиги: «Вася Маврин сказал, что обязательно нужно поболеть за «СиндЕкат»

Владимир Стогниенко призвал прийти на финал WINLINE Кубка Лиги.

Комментатор записал видео на фоне картонной фигуры Луки Модрича.

«Всем привет! Вася Маврин (полузащитник «Амкала» – Спортс’‘) попросил нас с Лукой пригласить всех 3 ноября в 19 часов на финал Кубка Лиги.

Вася сказал, что обязательно нужно поболеть за «СиндЕкат». Мы с Лукой Васю уважаем, Вася – отличный парень.

Так что с удовольствием передаем вам просьбу. Приходите 3 ноября на финал Кубка Лиги и, конечно, болейте за «СиндЕкат».

В финале на стадионе академии «Краснодара» сыграют ФК «10» комика Азамата Мусагалиева и «СиндЕкат» из Екатеринбурга.

Ранее подобные приглашения записали комик Гарик Харламов, главный тренер сборной России Валерий Карпин и рэпер Джиган.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Василия Маврина
logoФК 10
logoВасилий Маврин
logoАзамат Мусагалиев
logoWinline Кубок Медиалиги
logoWinline Медиалига
logoСиндЕкат
logoЛука Модрич
logoВладимир Стогниенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карпин записал видеоприглашение на финал Кубка Медиалиги: «Можете сходить на финал этой Медийной лиги? А то Азамат меня уже задолбал»
сегодня, 18:26Видео
«Осталось записать приглашение от Олега Монгола, и можно говорить, что прошел игру». Президент «Титана» Зуев о прогреве финала Кубка Лиги
сегодня, 18:15
ФК «10» или «СиндЕкат» сыграет в следующем розыгрыше Кубка России
сегодня, 17:58
Гарик Харламов пригласил краснодарцев на финал Кубка Медиалиги: «Азамат достал меня своим футболом. Ждем вас на игре… Я не жду, ждет Азамат!»
сегодня, 09:52Видео
Азамат о критике финала Кубка Лиги: «Не приезжайте, если вам скучно»
вчера, 20:11
Главные новости
«Азамат, ты реально замахал. Друзья, по-братски, сходите к нему на футбол». Джиган пригласил на финал Кубка Медиалиги
сегодня, 20:55Видео
Карпин записал видеоприглашение на финал Кубка Медиалиги: «Можете сходить на финал этой Медийной лиги? А то Азамат меня уже задолбал»
сегодня, 18:26Видео
«Осталось записать приглашение от Олега Монгола, и можно говорить, что прошел игру». Президент «Титана» Зуев о прогреве финала Кубка Лиги
сегодня, 18:15
«Курск Медиа» Володи XXL свозит детей в Краснодара на финал Кубка Медиалиги
сегодня, 17:31
«Посмотрим, какая будет Кингс Лига, когда появится у нас». Шама о критике испанской медиалиги
сегодня, 16:43
«День, когда горят пердаки «Амкала». «Десятка» ответила на троллинг «Амкал»
сегодня, 15:35Видео
«Амкал» потроллил «Десятку» перед финалом: «Видим, что есть трудности с продажей билетов. Пересылайте информацию мамам, бабушкам и любым взрослым женщинам»
сегодня, 11:45
Марсело дебютирует в Кингс Лиге Пике в четверг. Команда бразильца проиграла «Хихантесу» Прокопа в прошлом туре
сегодня, 11:10
Гарик Харламов пригласил краснодарцев на финал Кубка Медиалиги: «Азамат достал меня своим футболом. Ждем вас на игре… Я не жду, ждет Азамат!»
сегодня, 09:52Видео
Павел Мамаев: «У «Динамо» самый слабый состав в топ-6 РПЛ. Карпину нужно дать время, необходимо усиление»
сегодня, 09:26
Ко всем новостям
Последние новости
ФК «10» или «СиндЕкат» сыграет в следующем розыгрыше Кубка России
сегодня, 17:58
Кузнецов о своем будущем: «Рассматриваю клубы, которые будут претендовать на повышение в классе»
вчера, 19:15
Николай Осипов: «Пока я в Медиалиге – ставок не будет»
26 октября, 17:40
«Ямаль должен быть наказан за свое отношение к футболу. Сегодня мы поймем: корона у него на голове или макаронины?» Егоров о класико
26 октября, 13:38
Защитник «Фанкома» Жекич о дисквалификации команды из FONBET Кубка России: «До этого мы прошли три раунда, и ни у кого вопросов не было»
24 октября, 16:45
Гендиректор «Акрона» о матче с медиакомандой: «С большим удовольствием сыграли бы. Медиафутбол – популярная история, а мы – молодой, звонкий клуб, который идет в ногу со временем»
23 октября, 09:29
Арсений Логашов: «Уже давно не получаю удовольствия от футбола»
21 октября, 18:46
Померко покинул СКА из-за конфликта с Карякой. Главному тренеру не понравилось, что хавбек высказал претензии защитнику команды в перерыве матча с «БроукБойз»
15 октября, 10:16
Газинский отказал «Амкалу»: «Если бы предложили то, от чего нельзя отказаться, я бы уже был там»
14 октября, 12:06
Галицкий отдал ФК «10» половину от продажи билетов на прошлогодний матч. Это около 2,5 млн рублей
10 октября, 13:52