Прокоп о «Хихантес»: «Не понимаю, почему меня не выпускают в определенных моментах. Полного доверия не чувствую»

Прокоп: не понимаю, почему меня не выпускают в определенных моментах.

Михаил Прокопьев оценил свою роль в клубе Кингс Лиги «Хихантес». Команда принадлежит журналисту и главному инсайдеру по «Барселоне» Жерару Ромеро.

«Прикольно, что я забил. Но я бы с удовольствием опять не забил, но мы бы выиграли. Эта игра была максимально важная. Мы точно вышли в 1/8.

По игре я много могу сказать. Не понимаю, почему меня не выпускают в определенных моментах. Уже смирился с тем, что у меня не та позиция [центрфорвард], где я часто получаю мяч, но свою пользу я вижу, понимаю. Полного доверия не чувствую до сих пор.

На данный момент не могу сказать, что я не нападающий. Во-первых, меня изначально брали на эту позицию. Во-вторых, не прошло столько времени, чтобы я мог что-то говорить, мне так кажется.

Пусть для меня будет опытом, как играть в таком формате футбола в нападении», – сказал Прокоп.

В 4-м туре Кингс Лиги «Хихантес» Прокопа проиграл PIO FC (8:9). В том матче он забил первый гол в испанской медиалиге.