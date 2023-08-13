Экс-футболист «Амкала» Эльхан перешел в казахстанский «Уралец»
Эльхан Салахов перешел в «Уралец».
Об этом сообщает телеграмм-канал казахстанского медиафутбольного клуба.
«Уличный футболист, топовый дриблер, спец по двушкам и трешкам и человек, который знает про деньги в медиафутболе все, теперь тоже уралец!», – представил клуб игрока.
Ранее Эльхан выступал за «Амкал» и «Бей Беги».
Напомним, что в «Уралец» до этого перешел еще один экс-футболист «Амкала» – Алексей Гуркин.
«Уралец» новичок Winline Медиалиги. За выход в групповой этап команде предстоит биться в стыковых матчах с белорусской командой DMedia.
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