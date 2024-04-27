GOATS забили первый гол в сезоне в Медиалиге в ворота «Эгриси»

Теги Эгриси Winline Медиалига GOATS результаты Медиафутбол

«Эгриси» и GOATS играют во 2-м туре Winline Медиалиги.

27 апреля, суббота

«Эгриси» – GOATS – 1:1 (первый тайм)

«Эгриси» (стартовый состав): Клюкин, Дасаев, Яненко, Кольтяпин, Зотов, Григорьев, Егорашев, Сменчугов, Абрамян, Алексеев, Зорин.

GOATS (стартовый состав): Джуси, Романов, Укол, Янко, Артамонов, Рыбаков, Заиров, Федчук, Мартиросян, Голятов, Шакир.

Голы: 1:0 – Григорьев (1’), 1:1 – Шакир (22’).

Матч проходит в Москве, на стадионе «Москвич»

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