GOATS забили первый гол в сезоне в Медиалиге в ворота «Эгриси»
«Эгриси» и GOATS играют во 2-м туре Winline Медиалиги.
27 апреля, суббота
«Эгриси» – GOATS – 1:1 (первый тайм)
«Эгриси» (стартовый состав): Клюкин, Дасаев, Яненко, Кольтяпин, Зотов, Григорьев, Егорашев, Сменчугов, Абрамян, Алексеев, Зорин.
GOATS (стартовый состав): Джуси, Романов, Укол, Янко, Артамонов, Рыбаков, Заиров, Федчук, Мартиросян, Голятов, Шакир.
Голы: 1:0 – Григорьев (1’), 1:1 – Шакир (22’).
Матч проходит в Москве, на стадионе «Москвич»