Кутуз вновь забил ударом через себя в Медиалиге. У него 4 гола в 2 матчах сезона

Теги 2Drots Winline Медиалига ФК 10 «Кутуз» Сергей Кутузов Lotus Медиафутбол

Кутуз вновь забил ударом через себя в падении в матче Winline Медиалиги.

Нападающий ФК «10» отметился дублем в игре 2-го тура МФЛ против дебютанта турнира Lotus (2:0, первый тайм).

Первый гол он забил с пенальти, второй – ударом через себя с передачи Петра Тена. Похожий акробатический гол он уже забивал в Медиалиге – в составе 2Drots в финале первого сезона с Basement (4:0).

В этом сезоне у Кутуза уже четыре гола в двух матчах. В игре 1-го тура с 2D (3:0) он реализовал пенальти красным мячом, гол которым считается за два.

Отметим, что нападающий «Десятки» незадолго до сегодняшнего матча узнал, что автор самого красивого гола сезона получит бонус 500 тысяч рублей.

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3 комментария
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Криштиану медиафутбола)
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Ну когда красиво тогда красиво.
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По факту у него 1 гол
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