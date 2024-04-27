Кутуз: «Два сложных момента: первый был подальше, здесь покрасивее залетел – почти в девятку. Для меня равноценны»

Кутуз сравнил голы через себя в финале 1-го сезона Winline МФЛ И в матче с Lotus.

– Когда выпрыгивал, в голове появился флэшбек с финала первого сезона?

– Честно, да. Летит, думаю, надо попробовать. Вдруг. Если было раз, почему бы не сделать два?

– Тебе явно показали видосы. Какой гол понравился больше?

– Мне не показали, я сам посмотрел. Если честно, два сложных момента: первый был подальше, здесь покрасивее залетел – почти в девятку. Не знаю. Для меня равноценны. Не могу выделить какой-то из них.

Тот все-таки в финале, а этот посложнее. Вам судить, друзья. Пишите какой гол вам понравился больше, – рассказал нападающий ФК «10» в интервью корреспонденту Спортса Степану Кашнцеву.

Кутуз вновь забил ударом через себя в Медиалиге. У него 4 гола в 2 матчах сезона