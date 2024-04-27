Глава РПЛ Алаев: «Медиалигу конкурентом я бы не стал называть от слова совсем – это партнер, который также развивает футбол в своем направлении»

Теги премьер-лига Россия телевидение Организация РПЛ Александр Алаев Матч ТВ медийный футбол Winline Медиалига Футбол

Александр Алаев не считает Медиалигу конкурентом Мир РПЛ.

Насколько вы удовлетворены работой комментаторов на матчах РПЛ – когда во время матчей идет время от времени настырная реклама матчей Медиалиги?

– Спокойно отношусь к этому. Что касается качества работы коллег, всем нам – в том числе администрации лиги – есть что улучшать. Но в целом мы довольны партнерскими отношениями с «Матч ТВ».

Не считаете Медиалигу конкурентом?

– Нет, не считаю. Считаю Медиалигу партнером, который также развивает футбол в своем направлении. Но конкурентом Медиалигу я бы не стал называть от слова совсем, – сказал глава РПЛ Александр Алаев.

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