«Единственное, что нам нужно, чтобы вернуть уверенность в себе и положительную энергию в раздевалке – побеждать». Жека о важности матча с FC Bus

Теги 2Drots Winline Медиалига «Жека 2Drots» Евгений Бабенко FC Bus Медиафутбол

Жека объяснил, почему матч с FC Bus принципиален.

– Матч с FC Bus – принципиальный?

– Да, но не из-за FC Bus, а потому что у нас четыре поражения подряд. Единственное, что нам нужно, чтобы вернуть уверенность в себе и положительную энергию в раздевалке – побеждать. С этой точки зрения – максимально принципиальный матч, который безумно хочется выиграть.

– Получается, двойная ответственность?

– Ну, вот это уже лишнее давление на пацанов. Я думаю, они сами все понимают. Плюс столько людей пришло. Возможно, двойная ответственность как раз из-за болельщиков, – рассказал президент 2Drots в интервью корреспондентке Спортса Екатерине Бурделовой. 

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