«Теперь придется бить со всех позиций, авось что-нибудь залетит». Сэмио о призе в 500 тысяч за лучший гол сезона в МФЛ
Сэмио намерен побороться за приз за лучший гол сезона в Winline Медиалиге.
– Что ты будешь делать, чтобы переплюнуть гол Кутуза и забрать 500 тысяч рублей за лучший гол сезона?
– Надо пристрелить Кутуза (смеется). Теперь придется бить со всех позиций, авось что-нибудь залетит.
В общем, просто так сдаваться не собираемся! – заявил защитник 2Drots в интервью корреспонденту Спортса Степану Кашинцеву.
Кутуз повторил легендарный гол через себя. Теперь он лучший бомбардир пятого сезона