«Теперь придется бить со всех позиций, авось что-нибудь залетит». Сэмио о призе в 500 тысяч за лучший гол сезона в МФЛ

Теги «Сэмио» Владислав Семенов 2Drots Winline Медиалига ФК 10 «Кутуз» Сергей Кутузов Медиафутбол

Сэмио намерен побороться за приз за лучший гол сезона в Winline Медиалиге.

– Что ты будешь делать, чтобы переплюнуть гол Кутуза и забрать 500 тысяч рублей за лучший гол сезона?

– Надо пристрелить Кутуза (смеется). Теперь придется бить со всех позиций, авось что-нибудь залетит.

В общем, просто так сдаваться не собираемся! – заявил защитник 2Drots в интервью корреспонденту Спортса Степану Кашинцеву.

Кутуз повторил легендарный гол через себя. Теперь он лучший бомбардир пятого сезона
 

 

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