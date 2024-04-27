«Теперь придется бить со всех позиций, авось что-нибудь залетит». Сэмио о призе в 500 тысяч за лучший гол сезона в МФЛ

Сэмио намерен побороться за приз за лучший гол сезона в Winline Медиалиге.

– Что ты будешь делать, чтобы переплюнуть гол Кутуза и забрать 500 тысяч рублей за лучший гол сезона?

– Надо пристрелить Кутуза (смеется). Теперь придется бить со всех позиций, авось что-нибудь залетит.

В общем, просто так сдаваться не собираемся! – заявил защитник 2Drots в интервью корреспонденту Спортса Степану Кашинцеву.

Кутуз повторил легендарный гол через себя. Теперь он лучший бомбардир пятого сезона

