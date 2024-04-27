«У него есть сильные стороны и до ### слабых сторон». Главный тренер GOATS Агафонов о Шакире

Илья Агафонов рассказал, как влияет на форварда GOATS Вячеслава Шакира.

– Шакир – усиление?

– Для соперника или для нас (смеется)? Если серьезно, когда мы брали Шакира, я перед этим посмотрел несколько матчей и понимал его сильные стороны. У него есть шикарные сильные стороны и до ### слабых сторон.

Я считаю, в его прошлой команде сконцентрировались на слабых сторонах, поэтому он не играл. Я пытаюсь выдернуть его сильные стороны. Плюс он очень эмоциональный – как и я. И где-то нужно его похвалить, а где-то отпидарасить.

– У вас вся команда суперэмоцинальная.

– Это от меня. У меня другого не будет. У меня команды всегда славились тем, что эмоциональные. И тем, что она – коллектив. Мы до последнего будем кусать, грызть. Мы хоть блоха, но укусим! – рассказал главный тренер в интервью защитнику и корреспонденту Спортса Михаилу Долгушину.