«У него есть сильные стороны и до ### слабых сторон». Главный тренер GOATS Агафонов о Шакире
Илья Агафонов рассказал, как влияет на форварда GOATS Вячеслава Шакира.
– Шакир – усиление?
– Для соперника или для нас (смеется)? Если серьезно, когда мы брали Шакира, я перед этим посмотрел несколько матчей и понимал его сильные стороны. У него есть шикарные сильные стороны и до ### слабых сторон.
Я считаю, в его прошлой команде сконцентрировались на слабых сторонах, поэтому он не играл. Я пытаюсь выдернуть его сильные стороны. Плюс он очень эмоциональный – как и я. И где-то нужно его похвалить, а где-то отпидарасить.
– У вас вся команда суперэмоцинальная.
– Это от меня. У меня другого не будет. У меня команды всегда славились тем, что эмоциональные. И тем, что она – коллектив. Мы до последнего будем кусать, грызть. Мы хоть блоха, но укусим! – рассказал главный тренер GOATS в интервью защитнику Fight Nights и корреспонденту Спортса Михаилу Долгушину.