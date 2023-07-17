Иван Федотов: «Форму поддерживал в суровых армейских реалиях. Тягал гантели советских времен. Хороший был зал, с духом СССР»

Иван Федотов рассказал, как поддерживал форму в зале «с духом СССР».

26-летний вратарь поделился впечатлениями от службы на Северном флоте.

«Форму поддерживал в суровых армейских реалиях. Тягал гантели советских времен, штанги такие же. Хороший был зал, с духом Советского Союза. Более чем проникся.

Катался в рамках режима, который был. В армии любят хоккей, особенно в ВМФ. Пытался находить время в неуставное время. Никаких специальных режимов не было. Пытался поддерживать форму, как мог», – сказал Федотов

1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае прошлого года контракт с «Филадельфией», служил на Северном флоте.

8 июля московский клуб официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига информировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».

Как стало известно «СЭ», трансферная карта хоккеиста не задействовалась при подписании контракта с ЦСКА.

8 июля Дэйли отмечал, что действующего соглашения между КХЛ и НХЛ нет. 14 июля он заявил, что североамериканская лига не считает действия ЦСКА нарушением меморандума.

Первые ответы Федотова после армии: как себя ощущает, почему вернулся в ЦСКА, что с «Филадельфией»