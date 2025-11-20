«Анахайм» выиграл 13 из 20 матчей в сезоне НХЛ. Команда Кенневилла идет второй в Западе и второй по результативности в лиге
«Анахайм» выиграл 13 из 20 матчей в нынешнем сезоне НХЛ.
«Анахайм» обыграл «Бостон» (4:3) в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ.
Команда тренера Джоэла Кенневилла одержала 13 побед в 20 матчах текущего сезона.
«Дакс» на данный момент занимают 2-е место в таблице Западной конференции, набрав 27 очков. Лидером таблицы является «Колорадо» (31 балл).
«Анахайм» также идет вторым в лиге по количеству голов (74). Больше только у «Колорадо» (78).
Лучшим бомбардиром «уток» сейчас является 20-летний нападающий Лео Карлссон, набравший 27 (11+16) баллов в 20 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
