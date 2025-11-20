«Каролина» перебросала «Миннесоту» (45:19), но уступила по буллитам (3:4). «Уайлд» одержали 7 побед в 9 матчах

«Каролина» перебросала «Миннесоту», но проиграла.

«Миннесота » обыграла «Каролину» (4:3 Б) по буллитам в матче регулярного чемпионата НХЛ .

«Харрикейнс» отыгрались со счета 1:3 в третьем периоде и перебросали соперника со счетом 45:19.

Голкипер «Уайлд» Йеспер Валльстедт отразил 42 броска, а также отбил все три буллита.

Для «Миннесоты» это седьмая победа в последних девяти матчах чемпионата. Команда тренера Джона Хайнса набрала 24 очка в 21 матче и находится на восьмой позиции в таблице Западной конференции.

«Каролина » идет первой в Восточной конференции, имея в активе 28 баллов в 20 играх.