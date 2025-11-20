Рантанен избежал дисквалификации за толчок Романова на борт. Форвард «Далласа» был удален до конца матча с «Айлендерс»
Микко Рантанен не был дисквалифицирован за атаку Александра Романова.
Нападающий «Далласа» Микко Рантанен избежал дисквалификации за толчок на борт защитника «Айлендерс» Александра Романова в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3).
Эпизод произошел в конце третьего периода, когда финский форвард толкнул российского хоккеиста, из-за чего тот ударился о борт.
Рантанен получил дисциплинарный штраф до конца матча.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
