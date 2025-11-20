Юров сделал 2 передачи за 14:20 на льду в матче с «Каролиной». Форвард «Миннесоты» сыграл в звене с Капризовым и Зукарелло

Данила Юров набрал два очка в матче против «Каролины».

21-летний нападающий «Миннесоты» Данила Юров сделал две результативные передачи в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:3 Б).

Россиянин провел матч в звене с Кириллом Капризовым и Матсом Зукарелло .

Юров также набрал показатель полезности «плюс 1», нанес один бросок по воротам и провел на льду 14:20 (0:11 – в большинстве). Также он выиграл 6 вбрасываний из 14 (42,9%).

В этом сезоне форвард провел 16 матчей в чемпионате НХЛ и записал на свой счет 5 (2+3) очков при полезности «минус 3».