Юров сделал 2 передачи за 14:20 на льду в матче с «Каролиной». Форвард «Миннесоты» сыграл в звене с Капризовым и Зукарелло
Данила Юров набрал два очка в матче против «Каролины».
21-летний нападающий «Миннесоты» Данила Юров сделал две результативные передачи в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:3 Б).
Россиянин провел матч в звене с Кириллом Капризовым и Матсом Зукарелло.
Юров также набрал показатель полезности «плюс 1», нанес один бросок по воротам и провел на льду 14:20 (0:11 – в большинстве). Также он выиграл 6 вбрасываний из 14 (42,9%).
В этом сезоне форвард провел 16 матчей в чемпионате НХЛ и записал на свой счет 5 (2+3) очков при полезности «минус 3».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
