  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вячеслав Козлов о 3:4 от «Сибири»: «Ребята стараются, но 2-ю игру подряд мы без эмоций. Будем надеяться, что это временное явление. На следующий матч будем настраивать их иначе»
8

Вячеслав Козлов о 3:4 от «Сибири»: «Ребята стараются, но 2-ю игру подряд мы без эмоций. Будем надеяться, что это временное явление. На следующий матч будем настраивать их иначе»

Вячеслав Козлов подвел итоги матча «Динамо» против «Сибири».

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался после поражения от «Сибири» (3:4 Б). 

– Сегодня «Сибирь» вышла после 13-матчевой серии поражений… Они приехали умирать. И я хотел бы поблагодарить их за хорошую и достойную игру. Они заблокировали 32 броска. Мы нанесли 39 в створ. Здорово сыграл их вратарь.

Очень сложно отыгрывать дефицит в два гола, нам пришлось делать это второй раз подряд. Поэтому такой результат. Молодцы, что отыгрались, но будем разбираться и делать выводы.

– Вы привели статистику бросков – по ней вроде бы все не так плохо, но мне показалось, что второй матч подряд «Динамо» играет вспышками. Команда выпадает из игры минут на 25-30, потом резко и мощно включается, пытаясь все исправить. Есть ли у вас объяснение, почему такие перепады происходят внутри одного матча?

– Пока нет объяснения. Сложно сказать. Ребята стараются, но вторую игру подряд мы без эмоций. Приходится их доставать из них к третьему периоду. Будем надеяться, что это такое временное явление. Значит, будем настраивать их иначе на следующий матч, – сказал Козлов.

«Сибирь» прервала 13-матчевую серию поражений. «Динамо» проиграло 2-ю игру подряд после отставки Кудашова

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
logoДинамо Москва
logoКХЛ
logoСибирь
logoЧемпионат.com
logoВячеслав Козлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Сибирь» настрадалась! Посмотрите, как радуются победе над «Динамо» – после 13 поражений подряд
20 ноября, 21:01Видео
Петр Воробьев о Ротенберге: «Дело за руководством «Динамо». Именно такой специалист может не только как следует встряхнуть команду, но и наладить всю вертикаль, как это было в СКА»
20 ноября, 20:31
Тренер «Сибири» Люзенков о прерванной серии из 13 поражений: «У нас не очень простые времена, надо выбираться. Ребята терпели, выполняли установку в игре с «Динамо»
20 ноября, 20:17
Главные новости
Кагарлицкий подписал контракт с «Сочи» до конца сезона
3 минуты назад
КХЛ. «Металлург» принимает «Адмирал», «Локомотив» сыграет с «Амуром», «Сибирь» в гостях у «Сочи», «Динамо» Минск против «Спартака»
14 минут назадLive
Андрей Скабелка: «8-е место ЦСКА – временные трудности. Никитин еще исправит положение. Это тренер с амбициями, который умеет строить команды»
34 минуты назад
«Салават» получил 10 млн рублей от «Шанхая» за Калинюка (Metaratings)
51 минуту назад
НХЛ. «Детройт» примет «Коламбус», «Вашингтон» – «Тампу», «Флорида» сыграет с «Эдмонтоном», «Питтсбург» против «Сиэтла»
сегодня, 12:29
Адам Лишка: «Книги на русском не читал, зато смотрел фильмы, сериалы. В «Слове пацана» интересно было посмотреть, как все было в 90-х»
сегодня, 12:15
«Салават» обменял Калинюка в «Шанхай» на денежную компенсацию
сегодня, 11:42
Сергеев о КХЛ: «Я бы убрал рекламные паузы для ТВ, это сбивает ритм и темп игры. В плей-офф в овертайме играешь без них – прямо супер»
сегодня, 11:29
Калдис о самой дорогой покупке в России: «50 тысяч рублей за пару кроссовок. Ценник был завышен, в Америке я бы отдал меньше за Nike»
сегодня, 11:14
Тубольцева о «Локомотиве»: «Ротенберг пробивался в клуб по линии РЖД летом, но Яковлев убедил спонсоров, что Хартли более подходящая кандидатура. Если Боб уедет, какие будут аргументы?»
сегодня, 10:53
Ко всем новостям
Последние новости
Калинин о «Витязе»: «Нам до последнего не сообщали о проблемах. У меня был хороший контракт, не ожидал такого поворота, но это реальность, надо двигаться дальше»
9 минут назад
Черных об Овечкине: «Нам повезло, что мы живем в эпоху Александра. Неизвестно, будут ли еще когда-либо такие рекорды. Я рад, что он показывает такую игру и прославляет Россию»
21 минуту назад
Алексей Дементьев: «Легионеры становятся лидерами СКА. У Грималди еще есть большой потенциал к развитию, жду от него заметно большего вклада в игру и результаты команды»
сегодня, 12:43
Третьяк о «Тракторе»: «Тренер не всегда виноват: нестабильно играет вратарь, оборона слабо выглядит. Атака неплохая, но она начинает играть, когда проигрывает, а надо с самого начала»
сегодня, 11:59
Генменеджер «Шанхая» о Калинюке: «Адаптирован к КХЛ, поиграл в Казани и Уфе, у нас встретится с системой, с которой хорошо знаком. Он добавит нашей обороне скорости и результативности»
сегодня, 11:50
Рассказов о 4:3 с «Динамо»: «Такие победы добавляют уверенности. «Сибири» нужен был этот психологический толчок – теперь необходимо за него схватиться»
сегодня, 10:59
Ковальчук о сыне-футболисте: «Филипп перешел в академию «Герты». Будем наблюдать за его развитием и поддерживать»
сегодня, 10:27
Заварухин о Трямкине на лавке: «Решили, чтобы он больше помогал ребятам, находился с ними во время матчей, подбадривал, пока травмирован. Надеемся, к игре в Москве он будет готов»
сегодня, 10:13
Эндрю Потуральски: «Ги Буше знает, как выжать максимум из команды. Он давно в хоккее, чувствует его, понимает, когда надавить, а когда дать отдохнуть»
сегодня, 09:58
Роднина о том, кто является лицом российского спорта – Овечкин или Махачев: «Я обо всем сужу по цифрам. Александр уже 20 лет на слуху, побил рекорд Гретцки. Это вам ничего не говорит?»
сегодня, 09:49