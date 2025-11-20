Вячеслав Козлов о 3:4 от «Сибири»: «Ребята стараются, но 2-ю игру подряд мы без эмоций. Будем надеяться, что это временное явление. На следующий матч будем настраивать их иначе»
Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался после поражения от «Сибири» (3:4 Б).
– Сегодня «Сибирь» вышла после 13-матчевой серии поражений… Они приехали умирать. И я хотел бы поблагодарить их за хорошую и достойную игру. Они заблокировали 32 броска. Мы нанесли 39 в створ. Здорово сыграл их вратарь.
Очень сложно отыгрывать дефицит в два гола, нам пришлось делать это второй раз подряд. Поэтому такой результат. Молодцы, что отыгрались, но будем разбираться и делать выводы.
– Вы привели статистику бросков – по ней вроде бы все не так плохо, но мне показалось, что второй матч подряд «Динамо» играет вспышками. Команда выпадает из игры минут на 25-30, потом резко и мощно включается, пытаясь все исправить. Есть ли у вас объяснение, почему такие перепады происходят внутри одного матча?
– Пока нет объяснения. Сложно сказать. Ребята стараются, но вторую игру подряд мы без эмоций. Приходится их доставать из них к третьему периоду. Будем надеяться, что это такое временное явление. Значит, будем настраивать их иначе на следующий матч, – сказал Козлов.
«Сибирь» прервала 13-матчевую серию поражений. «Динамо» проиграло 2-ю игру подряд после отставки Кудашова