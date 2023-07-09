«НХЛ без России никуда не деться, пусть потерпят. На обиженных воду возят». Назаров о реакции на контракт Федотова

Андрей Назаров вспомнил выражение об обиде, рассуждая об НХЛ.

Работавший в «Тракторе», «Витязе», «Северстали», «Донбассе», «Барысе», СКА, «Нефтехимике» и «Сочи» тренер высказался о подписании контракта между вратарем Иваном Федотовым и ЦСКА.

«Рад, что вопрос с Иваном Федотовым разрешился в положительную сторону. Это очень хороший вратарь, серебряный призер Олимпийских игр и обладатель Кубка Гагарина. Здорово, что он останется в России еще на два сезона и будет выступать в КХЛ за ЦСКА. У армейского клуба большая армия болельщиков, думаю, что они тоже очень довольны состоявшейся сделкой.

Что касается заявлений из НХЛ и всех этих североамериканских обид о якобы нарушенном меморандуме, то на обиженных воду возят. Пусть потерпят, НХЛ без России никуда не деться. Посмотрите, сколько талантов генерирует отечественная хоккейная школа и сколько наших ребят потом уезжает за океан. О повышенном интересе к россиянам говорит и недавний драфт», – поделился мыслями Назаров.

В субботу официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига вчера вечером проинформировала КХЛ о том, что контракт с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».

Как стало известно «СЭ», трансферная карта хоккеиста не задействовалась при подписании контракта с ЦСКА.