«НХЛ без России никуда не деться, пусть потерпят. На обиженных воду возят». Назаров о реакции на контракт Федотова

Теги ЦСКА Сборная России по хоккею Филадельфия НХЛ драфт НХЛ Андрей Назаров КХЛ Кубок Гагарина олимпийский хоккейный турнир Иван Федотов Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров вспомнил выражение об обиде, рассуждая об НХЛ.

Работавший в «Тракторе», «Витязе», «Северстали», «Донбассе», «Барысе», СКА, «Нефтехимике» и «Сочи» тренер высказался о подписании контракта между вратарем Иваном Федотовым и ЦСКА.

«Рад, что вопрос с Иваном Федотовым разрешился в положительную сторону. Это очень хороший вратарь, серебряный призер Олимпийских игр и обладатель Кубка Гагарина. Здорово, что он останется в России еще на два сезона и будет выступать в КХЛ за ЦСКА. У армейского клуба большая армия болельщиков, думаю, что они тоже очень довольны состоявшейся сделкой.

Что касается заявлений из НХЛ и всех этих североамериканских обид о якобы нарушенном меморандуме, то на обиженных воду возят. Пусть потерпят, НХЛ без России никуда не деться. Посмотрите, сколько талантов генерирует отечественная хоккейная школа и сколько наших ребят потом уезжает за океан. О повышенном интересе к россиянам говорит и недавний драфт», – поделился мыслями Назаров.

В субботу ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига вчера вечером проинформировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».

Как стало известно «СЭ», трансферная карта хоккеиста не задействовалась при подписании контракта с ЦСКА.

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fullhouse
Посмотрим, какой визг поднимется, когда НХЛ аналогично забьет на контракты игроков в кохлозе🐓
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gangstarr
Блаженный
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Einfach Safari
Ответ Fullhouse
Посмотрим, какой визг поднимется, когда НХЛ аналогично забьет на контракты игроков в кохлозе🐓
мичкову приготовиться) нафига ещё 3 года в ске торчать
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
s_h_a_m_a_n
Ооо..
Как мы заговорили))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ron Weasley
недотренер решил сказать слово
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VintDV
Заберут всех молодых и перспективных невзирая на контракты, вот что потом Наз скажит?! Главное чтобы НХЛ уважал контракты в КХЛ, а не наоборот. Слишком разный вес организаций в системе хоккея. Им даже международные хоккейные организации не указ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Кутузов
Ща только уведут кого-нибудь молодого да раннего... Эх и поднимут вой все эти престарелые потреоты)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mephi027
До конца 80х жили без России и проживут ещё.

Одна их Канада поставляет на порядок больше как игроков вообще, так и топовых техничных суперзвезд.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Кутузов
Ответ Einfach Safari
мичкову приготовиться) нафига ещё 3 года в ске торчать
Да, через годок можно спокойно уезжать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий