17-летний Федоров из «Торпедо» забросил 1-ю шайбу в КХЛ – победную в игре со «Спартаком». Он стал самым молодым автором гола в этом сезоне
Нападающий «Торпедо» отличился в матче против «Спартака» (4:3). Его шайба стала победной.
Всего на его счету теперь 2 (1+1) балла в 3 матчах в КХЛ.
Федоров стал самым молодым автором гола в этом сезоне. Завтра, 21 ноября ему будет 17 лет и 9 месяцев.
Напомним, 31 октября первый гол в лиге забил защитник Ярослав Федосеев из «Трактора», на тот момент ему было 17 лет 11 месяцев и 25 дней.
