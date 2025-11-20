17-летний Федоров из «Торпедо» забросил 1-ю шайбу в КХЛ – победную в игре со «Спартаком». Он стал самым молодым автором гола в этом сезоне

17-летний Виктор Федоров забил 1-й гол в КХЛ.

17-летний Виктор Федоров забил свой первый гол в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Нападающий «Торпедо » отличился в матче против «Спартака » (4:3). Его шайба стала победной.

Всего на его счету теперь 2 (1+1) балла в 3 матчах в КХЛ.

Федоров стал самым молодым автором гола в этом сезоне. Завтра, 21 ноября ему будет 17 лет и 9 месяцев.

Напомним, 31 октября первый гол в лиге забил защитник Ярослав Федосеев из «Трактора», на тот момент ему было 17 лет 11 месяцев и 25 дней.