  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Жамнов о 3:4 от «Торпедо»: «Сами проиграли. Как только начинается небольшое давление от соперника, происходят ненужные ошибки. Будем их лечить»
12

Жамнов о 3:4 от «Торпедо»: «Сами проиграли. Как только начинается небольшое давление от соперника, происходят ненужные ошибки. Будем их лечить»

Алексей Жамнов высказался после игры «Спартака» с «Торпедо».

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов поделился мыслями после игры против «Торпедо» (3:4).

– Хорошая игра, соперника поздравляем с победой. Обидно то, что сами проиграли.

– Ошибки были в чем?

– Больше индивидуальные. Общая картинка такая, что все принимают неправильные решения.

– Как работать с личными ошибками?

– Команда может играть и делать правильные вещи. Нужно это научиться делать все 60 минут. Как только начинается небольшое давление от соперника, происходят все ненужные ошибки. Будем лечить эти ошибки.

– Согласитесь с тем, что получился аномальный матч? Много бросков и пропустили в большинстве.

– Надо отдать должное вратарю соперника. Он здорово их затащил. Мы играли куда лучше, чем соперник, в первом периоде. Это спорт, нужно закаляться через такие ситуации. Никто нам в этом не поможет. Все это мы должны исправить сами.

– Будут ли усиления во вратарской линии?

– Работа ведется. Она идет во всех направлениях. Пока есть время до дедлайна, работаем, – сказал Жамнов.

«Спартак» отыгрался с 0:2, но проиграл «Торпедо». У команды Жамнова 3 поражения в 4 последних играх

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoТорпедо
logoМатч ТВ
logoКХЛ
logoАлексей Жамнов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
17-летний Федоров из «Торпедо» забросил 1-ю шайбу в КХЛ – победную в игре со «Спартаком». Он стал самым молодым автором гола в этом сезоне
20 ноября, 20:41Видео
«Спартак» обменял Зайцева в «Сибирь» на Белякова
20 ноября, 08:38
Торпедо – Спартак – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Чемпионат КХЛ, 20 ноября 2025
19 ноября, 13:13Пользовательская новость
КХЛ оштрафовала Пакетта за симуляцию в игре со «Спартаком». Форвард «Динамо» притворился, что ему попали клюшкой по лицу
19 ноября, 11:50Видео
Главные новости
Кагарлицкий подписал контракт с «Сочи» до конца сезона
3 минуты назад
КХЛ. «Металлург» принимает «Адмирал», «Локомотив» сыграет с «Амуром», «Сибирь» в гостях у «Сочи», «Динамо» Минск против «Спартака»
14 минут назадLive
Андрей Скабелка: «8-е место ЦСКА – временные трудности. Никитин еще исправит положение. Это тренер с амбициями, который умеет строить команды»
34 минуты назад
«Салават» получил 10 млн рублей от «Шанхая» за Калинюка (Metaratings)
51 минуту назад
НХЛ. «Детройт» примет «Коламбус», «Вашингтон» – «Тампу», «Флорида» сыграет с «Эдмонтоном», «Питтсбург» против «Сиэтла»
сегодня, 12:29
Адам Лишка: «Книги на русском не читал, зато смотрел фильмы, сериалы. В «Слове пацана» интересно было посмотреть, как все было в 90-х»
сегодня, 12:15
«Салават» обменял Калинюка в «Шанхай» на денежную компенсацию
сегодня, 11:42
Сергеев о КХЛ: «Я бы убрал рекламные паузы для ТВ, это сбивает ритм и темп игры. В плей-офф в овертайме играешь без них – прямо супер»
сегодня, 11:29
Калдис о самой дорогой покупке в России: «50 тысяч рублей за пару кроссовок. Ценник был завышен, в Америке я бы отдал меньше за Nike»
сегодня, 11:14
Тубольцева о «Локомотиве»: «Ротенберг пробивался в клуб по линии РЖД летом, но Яковлев убедил спонсоров, что Хартли более подходящая кандидатура. Если Боб уедет, какие будут аргументы?»
сегодня, 10:53
Ко всем новостям
Последние новости
Калинин о «Витязе»: «Нам до последнего не сообщали о проблемах. У меня был хороший контракт, не ожидал такого поворота, но это реальность, надо двигаться дальше»
9 минут назад
Черных об Овечкине: «Нам повезло, что мы живем в эпоху Александра. Неизвестно, будут ли еще когда-либо такие рекорды. Я рад, что он показывает такую игру и прославляет Россию»
21 минуту назад
Алексей Дементьев: «Легионеры становятся лидерами СКА. У Грималди еще есть большой потенциал к развитию, жду от него заметно большего вклада в игру и результаты команды»
сегодня, 12:43
Третьяк о «Тракторе»: «Тренер не всегда виноват: нестабильно играет вратарь, оборона слабо выглядит. Атака неплохая, но она начинает играть, когда проигрывает, а надо с самого начала»
сегодня, 11:59
Генменеджер «Шанхая» о Калинюке: «Адаптирован к КХЛ, поиграл в Казани и Уфе, у нас встретится с системой, с которой хорошо знаком. Он добавит нашей обороне скорости и результативности»
сегодня, 11:50
Рассказов о 4:3 с «Динамо»: «Такие победы добавляют уверенности. «Сибири» нужен был этот психологический толчок – теперь необходимо за него схватиться»
сегодня, 10:59
Ковальчук о сыне-футболисте: «Филипп перешел в академию «Герты». Будем наблюдать за его развитием и поддерживать»
сегодня, 10:27
Заварухин о Трямкине на лавке: «Решили, чтобы он больше помогал ребятам, находился с ними во время матчей, подбадривал, пока травмирован. Надеемся, к игре в Москве он будет готов»
сегодня, 10:13
Эндрю Потуральски: «Ги Буше знает, как выжать максимум из команды. Он давно в хоккее, чувствует его, понимает, когда надавить, а когда дать отдохнуть»
сегодня, 09:58
Роднина о том, кто является лицом российского спорта – Овечкин или Махачев: «Я обо всем сужу по цифрам. Александр уже 20 лет на слуху, побил рекорд Гретцки. Это вам ничего не говорит?»
сегодня, 09:49