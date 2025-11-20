Жамнов о 3:4 от «Торпедо»: «Сами проиграли. Как только начинается небольшое давление от соперника, происходят ненужные ошибки. Будем их лечить»

Алексей Жамнов высказался после игры «Спартака» с «Торпедо».

Главный тренер «Спартака » Алексей Жамнов поделился мыслями после игры против «Торпедо» (3:4).

– Хорошая игра, соперника поздравляем с победой. Обидно то, что сами проиграли.

– Ошибки были в чем?

– Больше индивидуальные. Общая картинка такая, что все принимают неправильные решения.

– Как работать с личными ошибками?

– Команда может играть и делать правильные вещи. Нужно это научиться делать все 60 минут. Как только начинается небольшое давление от соперника, происходят все ненужные ошибки. Будем лечить эти ошибки.

– Согласитесь с тем, что получился аномальный матч? Много бросков и пропустили в большинстве.

– Надо отдать должное вратарю соперника. Он здорово их затащил. Мы играли куда лучше, чем соперник, в первом периоде. Это спорт, нужно закаляться через такие ситуации. Никто нам в этом не поможет. Все это мы должны исправить сами.

– Будут ли усиления во вратарской линии?

– Работа ведется. Она идет во всех направлениях. Пока есть время до дедлайна, работаем, – сказал Жамнов.

«Спартак» отыгрался с 0:2, но проиграл «Торпедо». У команды Жамнова 3 поражения в 4 последних играх