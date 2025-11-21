Исаков про неделю до следующего матча: «Эти каникулы нам нужны. В последних играх физическое состояние «Торпедо» оставляло желать лучшего»

Алексей Исаков высказался о матче «Торпедо» со «Спартаком».

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков поделился мыслями после игры против «Спартака » (4:3).

17-летний нападающий «Торпедо» Виктор Федоров забил свой первый гол в Фонбет Чемпионате КХЛ в этом матче. Его шайба стала победной.

Следующая игра «Торпедо » пройдет 28 ноября.

– Достаточно яркий матч. Много событий произошло на площадке. Довольны, что довели его до победы. Будет много времени, чтобы набраться сил.

Нелогичный матч? С одной стороны, можно согласиться. Вроде какая-то ошибка со стороны соперника, и мы забиваем. Здесь тонкая грань. Хочу поздравить Виктора Федорова. Победная шайба в матче, отличный дебют.

– При счете 2:2 два защитника шли вперед. Это было такое указание?

– Это взаимозаменяемость. В позиционной атаке все меняются местами.

– Решение по Артамонову, который перешел в «Нефтехимик», как было принято?

– Мы тяжело принимали это решение. Последние полгода работали, но что-то не получалось. Сезон на сезон не похож. Немного не пошло у него. Прорабатывалось все, но не нашли возможности сдвинуть все с мертвой точки.

Я перед отъездом поговорил с ним. Мы пожелали ему удачи, чтобы он вернулся на тот уровень, который был в прошлом сезоне.

– Что с Летуновым?

– Пока преждевременно говорить о его состоянии.

– Неделя до матча с минским «Динамо». Это в плюс или минус?

– Эти каникулы нам нужны. В последних матчах физическое состояние команды оставляло желать лучшего.

– Был с августа у вас хотя бы один выходной?

– Да, один точно запомнил. Завтра думаю точно будет точно такой же, – сказал Исаков.