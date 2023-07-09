Дементьев о Федотове: «Если признают нарушение, появится риск, что клубы НХЛ будут забирать игроков, числящихся в КХЛ»
Хоккейный агент дал оценку конфликту между НХЛ и КХЛ.
Алексей Дементьев выступил с комментариями по поводу реакции на двухлетний контракт, связавший вратаря Ивана Федотова с ЦСКА.
«Конфликт НХЛ и КХЛ из-за Федотова грозит превратиться в крайне неприятный прецедент. В любом случае каждая из лиг будет защищать собственные интересы и интересы своих участников. И данную ситуацию они используют в своих целях.
И если признают нарушение прав ЦСКА, нашим хоккеистам впредь будет, с одной стороны, непросто уехать за океан, а с другой – появится риск того, что клубы НХЛ будут забирать игроков, числящихся в коллективах КХЛ», – заявил агент.
В субботу ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига вчера вечером проинформировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».
ну и всех не заберут