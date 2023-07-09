Дементьев о Федотове: «Если признают нарушение, появится риск, что клубы НХЛ будут забирать игроков, числящихся в КХЛ»

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ КХЛ Алексей Дементьев Иван Федотов Хоккей

Хоккейный агент дал оценку конфликту между НХЛ и КХЛ.

Алексей Дементьев выступил с комментариями по поводу реакции на двухлетний контракт, связавший вратаря Ивана Федотова с ЦСКА.

«Конфликт НХЛ и КХЛ из-за Федотова грозит превратиться в крайне неприятный прецедент. В любом случае каждая из лиг будет защищать собственные интересы и интересы своих участников. И данную ситуацию они используют в своих целях.

И если признают нарушение прав ЦСКА, нашим хоккеистам впредь будет, с одной стороны, непросто уехать за океан, а с другой – появится риск того, что клубы НХЛ будут забирать игроков, числящихся в коллективах КХЛ», – заявил агент.

В субботу ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига вчера вечером проинформировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».

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9 комментариев

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TR31HK
Что и будет 100%, и что хуже нашим клубам как раз. Но КХЛ выполняя приказ ЦСКА начала процесс существенного ослабления всей лиги путём дискредитации её как партнёра. Теперь НХЛ легко может не признавать лигу как партнёра соблюдающего договорённости, а следовательно можно забирать игроков
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Артем Зырянов
Тогда до НХЛ игроков, числящихся в КХЛ, будет забирать еще одна организация.
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VintDV
В ФХР и КХЛ видимо дальше своего носа не видят. Главное чтобы НХЛ уважала контракты в КХЛ. Ведь не в КХЛ все пачками едут🤭
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Under
Ответ Артем Зырянов
Тогда до НХЛ игроков, числящихся в КХЛ, будет забирать еще одна организация.
если успеют
ну и всех не заберут
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VintDV
Ответ Артем Зырянов
Тогда до НХЛ игроков, числящихся в КХЛ, будет забирать еще одна организация.
Ну это на год. А дальше только паспорта отбирать и границы закрывать🤗
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e1ther - e1ther
Федотов это хэдлайнер этого лета,одно и тоже второй день,доколе?
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Волька-ибн-Алёша
ежу ясно
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genowayy
Back to ussr.
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Волька-ибн-Алёша
Ответ e1ther - e1ther
Федотов это хэдлайнер этого лета,одно и тоже второй день,доколе?
второй год хэдлайнер
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