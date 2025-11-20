Тренер «Сибири» Люзенков о прерванной серии из 13 поражений: «У нас не очень простые времена, надо выбираться. Ребята терпели, выполняли установку в игре с «Динамо»
Ярослав Люзенков подвел итоги матча «Сибири» с «Динамо».
Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков высказался после победы в матче против московского «Динамо» (4:3 Б).
Команда прервала серию из 13 поражений подряд.
– Соперник очень именитый, плюс никто не знает, как может отразиться смена тренера. Готовились к тяжелой игре. Ребята терпели, выполняли установку и ждали своего момента. Могу отметить 32 блокированных броска, отсюда идут победы.
– Видите символизм в том, что смогли прервать серию поражений на «ВТБ-Арене»?
– Эмоции, конечно, положительные. Но сейчас все мысли только о нашей команде. У нас не очень простые времена. Надо выбираться, – сказал Люзенков.
