Разин о ситуации с травмами: «Вовченко с Силантьевым на подходе. Джонсон скоро приедет, активно тренируется, но играть будет, когда полностью восстановится»
Андрей Разин рассказал о травмированных игроках «Металлурга».
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал о ситуации с травмированными игроками.
Сегодня «Металлург» победил «Автомобилист» со счетом 5:4.
– Первый период мне не понравился. Мы плохо входили в игру, много теряли шайбу. Соперник больше доминировал. Я здесь с вами согласен.
– Какая у вас ситуация с травмированными? Когда ждать того же Джонсона?
– У нас сейчас Вовченко с Силантьевым на подходе. Может быть, они выйдут уже в следующем матче.
Джонсон скоро приедет, активно тренируется. Но будет играть, когда полностью восстановится. Предполагаю, что это случится после перерыва.
По Козлову посмотрим, но надеюсь, он тоже вернется после перерыва, – сказал Разин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости