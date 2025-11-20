Разин о ситуации с травмами: «Вовченко с Силантьевым на подходе. Джонсон скоро приедет, активно тренируется, но играть будет, когда полностью восстановится»

Андрей Разин рассказал о травмированных игроках «Металлурга».

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин рассказал о ситуации с травмированными игроками.

Сегодня «Металлург» победил «Автомобилист » со счетом 5:4.

– Первый период мне не понравился. Мы плохо входили в игру, много теряли шайбу. Соперник больше доминировал. Я здесь с вами согласен.

– Какая у вас ситуация с травмированными? Когда ждать того же Джонсона?

– У нас сейчас Вовченко с Силантьевым на подходе. Может быть, они выйдут уже в следующем матче.

Джонсон скоро приедет, активно тренируется. Но будет играть, когда полностью восстановится. Предполагаю, что это случится после перерыва.

По Козлову посмотрим, но надеюсь, он тоже вернется после перерыва, – сказал Разин.