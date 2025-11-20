«Спартак» отыгрался с 0:2, но проиграл «Торпедо». У команды Жамнова 3 поражения в 4 последних играх

«Спартак» потерпел 3-е поражение в 4 играх.

«Торпедо» победило «Спартак» (4:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

К 29-й минуте игры команда тренера Алексея Жамнова проигрывала со счетом 0:2, но сумела отыграться благодаря шайбам Данила Пивчулина и Ивана Рябова.

В итоге победу в матче одержало «Торпедо ». Решающий гол забил 17-летний нападающий Виктор Федоров. На данный момент «Торпедо» идет на 2-м месте в таблице Запада с 41 очком после 31 игры.

«Спартак » потерпел 3-е поражение в 4 последних играх. Команда тренера Алексея Жамнова занимает 7-е место на Западе с 31 баллом в 28 матчах.