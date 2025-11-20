Ротенберг сфотографировался на фоне ростомера с изображением Тюкавина: «Вместе мы всех победим!»
Роман Ротенберг сфотографировался на фоне ростомера с изображением Тюкавина.
Член совета директоров хоккейного «Динамо» Роман Ротенберг сфотографировался на фоне ростомера с изображением футболиста Константина Тюкавина.
«Вместе мы всех победим!» – подписал фото Ротенберг.
Отметим, что сегодня хоккейное «Динамо» Москва проиграло «Сибири» по буллитам – 3:4. Клуб потерпел 5-е поражение в 6 последних играх. Команда проиграла 2-й матч подряд после отставки Алексея Кудашова с поста главного тренера.
Фото: t.me/rotenberg81
Анисин о том, что Ротенберг может возглавить «Динамо»: «Хороший вариант. Команда заждалась побед. В такой организации тренером должен быть сильный лидер»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости