Ротенберг сфотографировался на фоне ростомера с изображением Тюкавина: «Вместе мы всех победим!»

Член совета директоров хоккейного «Динамо» Роман Ротенберг сфотографировался на фоне ростомера с изображением футболиста Константина Тюкавина.

«Вместе мы всех победим!» – подписал фото Ротенберг.

Отметим, что сегодня хоккейное «Динамо» Москва проиграло «Сибири» по буллитам – 3:4. Клуб потерпел 5-е поражение в 6 последних играх. Команда проиграла 2-й матч подряд после отставки Алексея Кудашова с поста главного тренера.

Фото: t.me/rotenberg81

