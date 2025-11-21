  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Никитин о 2:5 от «Динамо» Минск: «Мастерство сказалось, опыт командный. После хорошего 1-го периода начало 2-го было невнятным, это повлияло на исход»
8

Никитин о 2:5 от «Динамо» Минск: «Мастерство сказалось, опыт командный. После хорошего 1-го периода начало 2-го было невнятным, это повлияло на исход»

Игорь Никитин подвел итоги матча ЦСКА с минским «Динамо».

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался после матча с минским «Динамо» (2:5).

– Минск с победой. Тяжело такие матчи комментировать, конечно. Наверное, мастерство сказалось, опыт командный. После хорошего первого периода начало второго было невнятным. Это повлияло на исход матча.

– Что конкретно не получилось в начале второго периода, и можете ли объяснить решение по смене голкипера?

– Пропустили, поэтому дали Димке возможность перезагрузиться. Вышел Саня играть. Уже надо было команду встряхивать. В принципе получилось, команда правильно среагировала, и в третьем периоде мы имели шансы, но, к сожалению, есть нюансы, которые не дают нам доделывать дело.

– В третьем периоде ЦСКА перебросал минское «Динамо», но в то же время у хозяев очень много блокированных бросков. На ваш взгляд, больше сыграла тут самоотверженность «Динамо» в обороне, или вам чего‑то конкретного не хватило для гола?

– Для гола не хватило забросить шайбу. Конечно, это самоотверженная команда, и сейчас она тоже сыграла самоотверженно. Хладнокровия не хватило, может. Ну и вратарь неплохо сыграл, – сказал Никитин. 

ЦСКА проиграл 3 из 4 последних матчей, команда Никитина идет 8-й на Западе. У «Динамо» Минск 4 победы в 5 играх

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoИгорь Никитин
logoДинамо Минск
logoАлександр Самонов
logoДмитрий Гамзин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Собака МВД Спайк укусила капитана минского «Динамо» Стася за перчатку после символического вбрасывания. Матч с ЦСКА посвящен Всемирному дню домашних животных
20 ноября, 17:24Видео
Гамзин о североамериканских вратарях в КХЛ: «Они немного недооценили лигу, возможно»
20 ноября, 11:56
Дэниэл Спронг: «Считаю себя одним из лучших игроков в КХЛ. ЦСКА должен становиться лучше, мы работаем над этим»
19 ноября, 14:57
Главные новости
Кагарлицкий подписал контракт с «Сочи» до конца сезона
2 минуты назад
КХЛ. «Металлург» принимает «Адмирал», «Локомотив» сыграет с «Амуром», «Сибирь» в гостях у «Сочи», «Динамо» Минск против «Спартака»
13 минут назадLive
Андрей Скабелка: «8-е место ЦСКА – временные трудности. Никитин еще исправит положение. Это тренер с амбициями, который умеет строить команды»
33 минуты назад
«Салават» получил 10 млн рублей от «Шанхая» за Калинюка (Metaratings)
50 минут назад
НХЛ. «Детройт» примет «Коламбус», «Вашингтон» – «Тампу», «Флорида» сыграет с «Эдмонтоном», «Питтсбург» против «Сиэтла»
сегодня, 12:29
Адам Лишка: «Книги на русском не читал, зато смотрел фильмы, сериалы. В «Слове пацана» интересно было посмотреть, как все было в 90-х»
сегодня, 12:15
«Салават» обменял Калинюка в «Шанхай» на денежную компенсацию
сегодня, 11:42
Сергеев о КХЛ: «Я бы убрал рекламные паузы для ТВ, это сбивает ритм и темп игры. В плей-офф в овертайме играешь без них – прямо супер»
сегодня, 11:29
Калдис о самой дорогой покупке в России: «50 тысяч рублей за пару кроссовок. Ценник был завышен, в Америке я бы отдал меньше за Nike»
сегодня, 11:14
Тубольцева о «Локомотиве»: «Ротенберг пробивался в клуб по линии РЖД летом, но Яковлев убедил спонсоров, что Хартли более подходящая кандидатура. Если Боб уедет, какие будут аргументы?»
сегодня, 10:53
Ко всем новостям
Последние новости
Калинин о «Витязе»: «Нам до последнего не сообщали о проблемах. У меня был хороший контракт, не ожидал такого поворота, но это реальность, надо двигаться дальше»
8 минут назад
Черных об Овечкине: «Нам повезло, что мы живем в эпоху Александра. Неизвестно, будут ли еще когда-либо такие рекорды. Я рад, что он показывает такую игру и прославляет Россию»
20 минут назад
Алексей Дементьев: «Легионеры становятся лидерами СКА. У Грималди еще есть большой потенциал к развитию, жду от него заметно большего вклада в игру и результаты команды»
сегодня, 12:43
Третьяк о «Тракторе»: «Тренер не всегда виноват: нестабильно играет вратарь, оборона слабо выглядит. Атака неплохая, но она начинает играть, когда проигрывает, а надо с самого начала»
сегодня, 11:59
Генменеджер «Шанхая» о Калинюке: «Адаптирован к КХЛ, поиграл в Казани и Уфе, у нас встретится с системой, с которой хорошо знаком. Он добавит нашей обороне скорости и результативности»
сегодня, 11:50
Рассказов о 4:3 с «Динамо»: «Такие победы добавляют уверенности. «Сибири» нужен был этот психологический толчок – теперь необходимо за него схватиться»
сегодня, 10:59
Ковальчук о сыне-футболисте: «Филипп перешел в академию «Герты». Будем наблюдать за его развитием и поддерживать»
сегодня, 10:27
Заварухин о Трямкине на лавке: «Решили, чтобы он больше помогал ребятам, находился с ними во время матчей, подбадривал, пока травмирован. Надеемся, к игре в Москве он будет готов»
сегодня, 10:13
Эндрю Потуральски: «Ги Буше знает, как выжать максимум из команды. Он давно в хоккее, чувствует его, понимает, когда надавить, а когда дать отдохнуть»
сегодня, 09:58
Роднина о том, кто является лицом российского спорта – Овечкин или Махачев: «Я обо всем сужу по цифрам. Александр уже 20 лет на слуху, побил рекорд Гретцки. Это вам ничего не говорит?»
сегодня, 09:49