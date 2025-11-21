Никитин о 2:5 от «Динамо» Минск: «Мастерство сказалось, опыт командный. После хорошего 1-го периода начало 2-го было невнятным, это повлияло на исход»

Игорь Никитин подвел итоги матча ЦСКА с минским «Динамо».

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался после матча с минским «Динамо» (2:5).

– Минск с победой. Тяжело такие матчи комментировать, конечно. Наверное, мастерство сказалось, опыт командный. После хорошего первого периода начало второго было невнятным. Это повлияло на исход матча.

– Что конкретно не получилось в начале второго периода, и можете ли объяснить решение по смене голкипера?

– Пропустили, поэтому дали Димке возможность перезагрузиться. Вышел Саня играть. Уже надо было команду встряхивать. В принципе получилось, команда правильно среагировала, и в третьем периоде мы имели шансы, но, к сожалению, есть нюансы, которые не дают нам доделывать дело.

– В третьем периоде ЦСКА перебросал минское «Динамо», но в то же время у хозяев очень много блокированных бросков. На ваш взгляд, больше сыграла тут самоотверженность «Динамо» в обороне, или вам чего‑то конкретного не хватило для гола?

– Для гола не хватило забросить шайбу. Конечно, это самоотверженная команда, и сейчас она тоже сыграла самоотверженно. Хладнокровия не хватило, может. Ну и вратарь неплохо сыграл, – сказал Никитин.

ЦСКА проиграл 3 из 4 последних матчей, команда Никитина идет 8-й на Западе. У «Динамо» Минск 4 победы в 5 играх