Петр Воробьев о Ротенберге: «Дело за руководством «Динамо». Именно такой специалист может не только как следует встряхнуть команду, но и наладить всю вертикаль, как это было в СКА»

Петр Воробьев поделился мнением о Романе Ротенберге.

Заслуженный тренер России Петр Воробьев считает, что Роман Ротенберг может проявить себя в любом клубе Фонбет Чемпионата КХЛ.

В межсезонье Ротенберг был уволен из СКА. После этого он вошел в совет директоров «Динамо».

«Работал с Романом в СКА, мы занимались системой развития игроков. Заложили хорошую основу, как мы видим, сейчас очень много ребят выступают на ведущих позициях среди тех, кто тогда начинал.

Внимательно слежу за его тренерской карьерой. Он выигрывал Кубок Континента. Это хорошее достижение, выиграть регулярный чемпионат очень непросто. Но уверен, это совсем не то, на чем Роман остановится. Наверняка он хочет большего. И правильно, он амбициозный человек, а хороший тренер как раз должен быть таким.

Придет ли он в «Динамо»? А почему бы и нет? По крайней мере, считаю, что это было бы очень хорошим и правильным шагом. У «Динамо» хорошая школа, много воспитанников, если говорить о составе, есть хорошие исполнители, сильные иностранцы. И, самое главное, отличное большинство, которое играет важнейшую роль в решающих играх.

Дело за руководством «Динамо», но считаю, что именно такой специалист может не только как следует встряхнуть команду, но и наладить всю вертикаль, как это было в Санкт-Петербурге. Считаю, при определенных раскладах и полномочиях он сумел бы проявить себя в любом клубе КХЛ», – сказал Воробьев.

Напомним, 17 ноября «Динамо» объявило об отставке Алексея Кудашова с поста главного тренера.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
