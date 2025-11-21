Андриевский на вопрос о возвращении Гальченюка на пост тренера: «Руководство «Амура» выложило всю информацию в интернет. Можете там все прочитать»

Александр Андриевский высказался о матче «Амура» с «Трактором».

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура » Александр Андриевский подвел итоги матча с «Трактором » (6:4).

– Хороший первый период у нас получился, была хорошая реализация моментов. К сожалению, во втором периоде нас немного подкосили удаления, мы стали неправильно играть.

Свалились на индивидуальную игру, инициатива перешла к «Трактору». Пришлось героически ловить шайбу на себя, играть в зоне обороны. Хорошо, что все-таки выиграли. Забив пять голов на выезде, я считаю, команда должна побеждать.

– Три гола в первом периоде забило ваше четвертое звено. Они герои?

– Я бы не сказал, что они четвертые. Но то, что они проделали хорошую работу – факт. И голы стали за это вознаграждением.

– У вас приставка «и. о.» Это значит, что на пост главного тренера вернется Александр Гальченюк-старший?

– Руководство клуба выложило всю информацию в интернет. Вы можете там все прочитать. А у вас нет вопросов по игре? Обратитесь к руководству, – сказал Андриевский.

Напомним, 1 ноября «Амур» сообщил , что у главного тренера команды Александра Гальченюка диагностирована острая вирусная инфекция. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Андриевский.