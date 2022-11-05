Результаты забега «Сочи Марафон» 2022

5 ноября в Сочи прошел марафон на дистанциях 5 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км. Организатором выступила Высшая Лига. Забег проходил по улицам города-курорта Сочи. Участники стартовали от Морского вокзала, бежали мимо Зеленого Театра, Дендрария, парка Ривьеры и вдоль берега Черного моря.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Бурцев Артур – 15:43

2. Трубецкой Роман – 16:36

3. Горобец Данила – 16:39

5 км, женщины

1. Федюшкина Валерия – 18:59

2. Даняева Екатерина – 20:14

3. Петрова Валерия – 20:20

10 км, мужчины

1. Кораблев Денис – 32:36

2. Мальков Валерий – 33:00

3. Тихонов Артем – 34:33

10 км, женщины

1. Пронченкова Ольга – 39:30

2. Борисенко Анна – 39:31

3. Кузминова Ульяна – 39:41

21,1 км, мужчины

1. Давтян Армен – 01:11:50

2. Камышан Виктор – 01:14:43

3. Кияшко Дмитрий – 01:15:49

21,1 км, женщины

1. Бережная Мария – 01:19:52

2. Афанасова Александра – 01:29:52

3. Полетаева Мария – 01:34:44

42,2 км, мужчины

1. Ермаков Денис – 02:33:00

2. Сорокин Сергей – 02:38:11

3. Дога Евгений – 02:40:09

42,2 км, женщины

1. Попрядухина Мария – 02:50:54

2. Гарбар Анна – 02:58:22

3. Малий Ольга – 03:11:35

Всего в забеге на 5 км приняло участие 424 человека, на 10 км – 1013 человек, на 21,1 км – 771 человек, на 42,2 км – 591 человек. Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning.