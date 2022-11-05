Результаты забега «Сочи Марафон» 2022
5 ноября в Сочи прошел марафон на дистанциях 5 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км. Организатором выступила Высшая Лига. Забег проходил по улицам города-курорта Сочи. Участники стартовали от Морского вокзала, бежали мимо Зеленого Театра, Дендрария, парка Ривьеры и вдоль берега Черного моря.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Бурцев Артур – 15:43
2. Трубецкой Роман – 16:36
3. Горобец Данила – 16:39
5 км, женщины
1. Федюшкина Валерия – 18:59
2. Даняева Екатерина – 20:14
3. Петрова Валерия – 20:20
10 км, мужчины
1. Кораблев Денис – 32:36
2. Мальков Валерий – 33:00
3. Тихонов Артем – 34:33
10 км, женщины
1. Пронченкова Ольга – 39:30
2. Борисенко Анна – 39:31
3. Кузминова Ульяна – 39:41
21,1 км, мужчины
1. Давтян Армен – 01:11:50
2. Камышан Виктор – 01:14:43
3. Кияшко Дмитрий – 01:15:49
21,1 км, женщины
1. Бережная Мария – 01:19:52
2. Афанасова Александра – 01:29:52
3. Полетаева Мария – 01:34:44
42,2 км, мужчины
1. Ермаков Денис – 02:33:00
2. Сорокин Сергей – 02:38:11
3. Дога Евгений – 02:40:09
42,2 км, женщины
1. Попрядухина Мария – 02:50:54
2. Гарбар Анна – 02:58:22
3. Малий Ольга – 03:11:35
Всего в забеге на 5 км приняло участие 424 человека, на 10 км – 1013 человек, на 21,1 км – 771 человек, на 42,2 км – 591 человек. Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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