В Санкт-Петербурге прошел пробег «Пушкин – Санкт-Петербург». Победители на 10 км – Ляликов и Дубровская, на 42 км – Пономарев и Сокунова

4 сентября в Санкт-Петербурге состоялся 95-й традиционный легкоатлетический пробег «Пушкин – Санкт-Петербург» на дистанциях 5, 10, 30 и 42 км. Также в рамках мероприятия прошли детские забеги на 400 и 800 метров.

«Пушкин – Санкт-Петербург» – старейший легкоатлетический пробег в России и один из старейших забегов Европы. Легкоатлетический пробег входит в серию забегов PushkinRun.

Маршруты сертифицированы авторитетной Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS).

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Василий Андреев – 15:51

2. Егор Германович – 15:53

3. Михаил Сафонов – 15:57

5 км, женщины

1. Анна Баюкова – 18:29

2. Алиса Кубышкина – 19:15

3. Дарья Белоусова – 19:52

10 км, мужчины

1. Николай Ляликов – 32:12

2. Василий Андреев – 32:13

3. Кирилл Дубровский – 32:18

10 км, женщины

1. Любовь Дубровская – 33:40

2. Мария Сегалова – 34:51

3. Елена Сергеева – 35:34

30 км, мужчины

1. Денис Васильев – 1:43:53

2. Андрей Карпин – 1:44:33

3. Евгений Бурсевич – 1:47:06

30 км, женщины

1. Полина Чечетка – 2:00:10

2. Дарья Солнцева – 2:02:19

3. Виктория Лебединская – 2:03:21

42 км, мужчины

1. Владимир Пономарев – 2:27:35

2. Павел Бородин – 2:31:03

3. Владимир Петров – 2:35:05

42 км, женщины

1. Екатерина Сокунова – 2:52:11

2. Ольга Федотова – 2:57:59

3. Анна Титова – 3:00:20

Всего в забеге приняли участие 3594 человека. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.