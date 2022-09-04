В Санкт-Петербурге прошел пробег «Пушкин – Санкт-Петербург». Победители на 10 км – Ляликов и Дубровская, на 42 км – Пономарев и Сокунова

4 сентября в Санкт-Петербурге состоялся 95-й традиционный легкоатлетический пробег «Пушкин – Санкт-Петербург» на дистанциях 5, 10, 30 и 42 км. Также в рамках мероприятия прошли детские забеги на 400 и 800 метров.
«Пушкин – Санкт-Петербург» – старейший легкоатлетический пробег в России и один из старейших забегов Европы. Легкоатлетический пробег входит в серию забегов PushkinRun.
Маршруты сертифицированы авторитетной Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS).
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Василий Андреев – 15:51
2. Егор Германович – 15:53
3. Михаил Сафонов – 15:57
5 км, женщины
1. Анна Баюкова – 18:29
2. Алиса Кубышкина – 19:15
3. Дарья Белоусова – 19:52
10 км, мужчины
1. Николай Ляликов – 32:12
2. Василий Андреев – 32:13
3. Кирилл Дубровский – 32:18
10 км, женщины
1. Любовь Дубровская – 33:40
2. Мария Сегалова – 34:51
3. Елена Сергеева – 35:34
30 км, мужчины
1. Денис Васильев – 1:43:53
2. Андрей Карпин – 1:44:33
3. Евгений Бурсевич – 1:47:06
30 км, женщины
1. Полина Чечетка – 2:00:10
2. Дарья Солнцева – 2:02:19
3. Виктория Лебединская – 2:03:21
42 км, мужчины
1. Владимир Пономарев – 2:27:35
2. Павел Бородин – 2:31:03
3. Владимир Петров – 2:35:05
42 км, женщины
1. Екатерина Сокунова – 2:52:11
2. Ольга Федотова – 2:57:59
3. Анна Титова – 3:00:20
Всего в забеге приняли участие 3594 человека. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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